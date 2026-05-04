El Ayuntamiento inicia los trabajos para restaurar las gradas del anfiteatro exterior del Centro Botín

Vista del Centro Botín con las gradas - CENTRO BOTÍN

SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha comenzado este lunes los trabajos para restaurar las gradas del anfiteatro exterior del Centro Botín, donde actuará sobre una superficie aproximada de 350 metros cuadrados.

La intervención incluye el tratamiento previo del pavimento mediante diamantado, lijado y aspirado de la superficie existente, con el objetivo de garantizar una correcta adherencia de los nuevos materiales, y posteriormente se aplicará una resina epoxi de puente de unión como base preparatoria, ha informado el Consistorio.

Una vez acondicionada la superficie, se ejecutará una nueva capa de rodadura continua de altas prestaciones, especialmente diseñada para espacios exteriores y adaptada cromáticamente al entorno del Centro Botín.

Como fase final, se procederá al sellado del pavimento mediante la aplicación de una resina de metacrilato, mejorando la protección, durabilidad y acabado final de la superficie restaurada.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha enmarcado esta actuación en el esfuerzo municipal por mantener en buen estado los espacios públicos de la ciudad y ofrecer a los ciudadanos zonas de esparcimiento al aire libre.

En este sentido, ha apuntado que se trata de un lugar muy frecuentado por santanderinos y visitantes, en un entorno paisajístico y urbano muy destacado de la ciudad, al tiempo que acoge con regularidad la celebración de eventos y actividades públicas.