El Ayuntamiento de Laredo decreta tres días de luto por las fallecidas en el incendio

Publicado 04/10/2019 14:26:22 CET

La mujer fallecida era natural del País Vasco y la niña de Laredo, al igual que su padre

LAREDO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Laredo ha decretado tres días de luto oficial por las dos vecinas del municipio, una madre y su hija de 7 años, fallecidas en el incendio registrado esta madrugada en el piso donde vivían, situado en la calle Espíritu Santo.

Además, a la una de la tarde se ha celebrado una concentración frente al Ayuntamiento en señal de duelo por este trágico suceso. Ambas medidas se han acordado en una reunión urgente de la Junta de Portavoces celebrada esta mañana.

Asimismo, la alcaldesa de Laredo, Rosario Losa, ha mostrado su dolor y el de la Corporación municipal por estas muertes y ha trasladado sus condolencias a la familia de las fallecidas.

También los vecinos se encuentran "muy impactados" por lo ocurrido a esta familia muy conocida y "plenamente integrada" en Laredo, donde residían desde hace mucho tiempo, aunque la madre era natural del País Vasco según ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan José Revuelta.

De hecho, el exmarido de la mujer y padre de la niña es natural de Laredo, al igual que su hija, donde tiene un negocio de fontanería, que anteriormente había pertenecido a su progenitor. Él no vivía con ellas en el piso siniestrado, que había sido rehabilitado recientemente, sino en una casa familiar situada en el Alto de Laredo.

Sobre las posibles causas del incendio, Revuelta ha precisado que se están investigando por parte de una unidad especializada de la Guardia Civil de Logroño, que se ha desplazado a Laredo.

Lo que sí que parece confirmado por el momento es que la muerte de la madre y la niña se habría producido por inhalación de la gran cantidad de humo provocado por el incendio del mobiliario que se encontraba junto a la puerta de la vivienda.

No obstante, será la autopsia la que determine finalmente las causas. Ambas fueron trasladadas al Hospital de Laredo, la madre ya fallecida y la niña todavía con vida, si bien murió en el centro hospitalario.

El incendio no ha causado daños en el edificio del piso siniestrado, según Revuelta, que ha señalado que el fuego se detectó pronto, debido a que un vecino que llegaba de trabajar vio salir humo por debajo de la puerta y, tras no llamar y no obtener respuesta, dio aviso de lo que ocurría, por lo que el incendio pudo sofocarse "pronto".

INCENDIO

Fue el Centro de Gestión de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria el que recibió la llamada de aviso pasadas las 01.55 horas de un vecino que alertaba de que salía humo por la puerta y la ventana del piso.

Al lugar se desplazaron bomberos del parque de Laredo, personal médico del 061 y agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil. No se pudo hacer nada por la madre que se encontraba en parada al llegar los efectivos de emergencias, que intentaron reanimarla en vano.

La niña, sin embargo, en un principio mostraba constantes vitales, pero falleció posteriormente en el Hospital de Laredo, también a causa de la intensa inhalación de humo.