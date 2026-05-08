El Ayuntamiento mejorará la red de abastecimiento de agua en el barrio de Ladredo, en Camargo Pueblo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo llevará a cabo, a partir de la próxima semana, una actuación de mejora de la red de abastecimiento de agua en el barrio de Ladredo, en Camargo Pueblo, con una inversión de 108.402 euros. El plazo de ejecución previsto es de tres meses y los trabajos serán desarrollados por la empresa concesionaria del servicio municipal de agua.

Se trata de una intervención que permitirá renovar las conducciones actuales, que presentan problemas derivados de su antigüedad y de su reducido diámetro, insuficiente para atender adecuadamente a las viviendas de la zona.

La Administración local ha informado que las obras consistirán en la instalación de una nueva red de abastecimiento con tuberías de mayor capacidad, así como en la renovación de acometidas domiciliarias, con el objetivo de mejorar el funcionamiento general del servicio y reducir las incidencias provocadas por fugas y averías.

Además, la actuación permitirá incrementar la presión y la capacidad de suministro, al tiempo que dejará la red preparada para futuras mejoras y ampliaciones.

El alcalde, Diego Movellán, ha visitado la zona en la que se desarrollará esta actuación junto al pedáneo de Camargo Pueblo, Ramón Mazo, y el gerente de Veolia en Cantabria, Alejandro Bedia, para conocer sobre el terreno los detalles de esta obra, que afecta a una veintena de viviendas de la pedanía.

Movellán ha señalado que a través de estos trabajos se mejora el funcionamiento de un servicio básico, a la vez que se da respuesta "a los problemas que se vienen registrando en la red actual debido a su antigüedad y capacidad insuficiente".

Asimismo, el regidor ha aseverado que el objetivo del equipo de Gobierno es "seguir modernizando estas infraestructuras", de manera que el suministro de agua sea "más eficiente, fiable y adaptado a las necesidades actuales del municipio".

Esta actuación se suma a las obras de mejora de la red de abastecimiento ejecutadas recientemente en el barrio Santa Cruz de Escobedo, donde el Ayuntamiento ha renovado parte de las tuberías existentes para eliminar fugas, mejorar la presión del agua y optimizar el servicio.