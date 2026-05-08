El Ayuntamiento no estudiará ubicar el recinto ferial en la ampliación del parque de Las Llamas como propone el PSOE

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SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander no tendrá en cuenta la propuesta del PSOE de ubicar el recinto ferial en la ampliación del parque de Las Llamas porque es "atemporal" y llega "tarde".

"Tenemos un estudio de cinco ubicaciones y ya estamos a punto de presentar la más idónea", ha señalado la alcaldesa, Gema Igual (PP), este viernes a preguntas de la prensa, en las que no ha valorado el emplazamiento sugerido por los socialistas por falta de datos, aunque ha agradecido a la oposición que presente una propuesta.

Además del recinto ferial de unos 20.000 metros cuadrados en un lugar que "no causaría molestias a los vecinos", la iniciativa del PSOE, con un coste total de 9 millones de euros, prevé la creación de zonas verdes, aparcamientos y un parque infantil cubierto.

Sin embargo, la regidora ha apuntado que "es difícil hacer una valoración con una infografía" y ha indicado que desconoce las infraestructuras que contiene la propuesta, así como el suelo firme del que dispone dicha ubicación para, entre otras cosas, albergar una noria.

"Nosotros ya tenemos un estudio de cinco ubicaciones y ya estamos a punto de presentar la ubicación más idónea, pero se mira todo, se valora todo y, cuando tenemos datos, se contesta todo", ha manifestado.

Igual ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa sobre los espacios e infraestructuras verdes de la ciudad.