El Ayuntamiento retirará cinco árboles del centro de Santander y sustituirá 55 de una especie invasora en Antonio López

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SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander va a retirar cinco árboles que se ubican en las calles Calvo Sotelo (liquidámbar), Rualasal (liquidámbar), Canalejas (olmo), Tetuán (tulipero) y Jesús de Monasterio (liquidámbar), dentro de la necesidad de compatibilizar el crecimiento de los árboles con la accesibilidad y la seguridad.

Asimismo, en Antonio López se sustituirán 55 ejemplares de ailanthus altissima, especie invasora incluida en el catálogo estatal, por carpinus betulus, mejor adaptada al entorno urbano y climático de Santander.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este viernes en una rueda de prensa sobre los espacios e infraestructuras verdes de la ciudad, en la que ha avanzado que el Ayuntamiento organizará a partir de septiembre charlas divulgativas en los centros cívicos para poner en valor el patrimonio verde de Santander.

La regidora ha aseverado que las retiradas de estos ejemplares son actuaciones "excepcionales" dentro de un patrimonio de más de 63.000 árboles, y ha aseverado que el Consistorio recurre a ello "sólo como último recurso", cuando éstos generan peligro para los ciudadanos y siempre de acuerdo con los informes técnicos correspondientes.

Según ha señalado, cuando los árboles alcanzan gran porte y el espacio disponible es insuficiente, pueden producirse levantamientos de aceras, deformaciones del pavimento y conflictos con la accesibilidad peatonal, con caídas en algunos casos o sillas de ruedas o carritos que no pueden pasar.

Ante estas situaciones, ha indicado que las actuaciones prioritarias del Ayuntamiento son la ampliación de alcorques, la creación de parterres corridos, el rediseño de espacios peatonales, la mejora de superficies permeables, la adaptación progresiva del entorno urbano y la conservación prioritaria de ejemplares siempre que sea viable.

CHARLAS EN CENTROS CÍVICOS

La alcaldesa ha explicado que se va a desarrollar un plan de sensibilización y participación ciudadana con el que se pretende explicar en cada barrio el arbolado con que cuenta, las actuaciones que se realizan y las necesidades que tienen.

Para ello, se organizarán charlas en centros cívicos, con el fin de que los vecinos conozcan el patrimonio verde de su entorno, así como ponderar el valor ambiental del arbolado y la biodiversidad urbana.

En estas charlas se informará a los vecinos sobre las singularidades de cada barrio, las actuaciones municipales como los planes de poda y plantación de flores, así como las posibles incidencias que puede generar el arbolado en el entorno urbano.

En este punto, Igual se ha referido al esfuerzo que realiza el Ayuntamiento en la ornamentación floral de la ciudad, con cuatro plantaciones anuales, una por estación.

PATRIMONIO VERDE DE SANTANDER

Junto a la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, Igual ha calificado como "joya medioambiental" el conjunto de espacios e infraestructuras verdes de la ciudad.

Al respecto, ha destacado que Santander tiene inventariados más de 63.000 árboles, "muy por encima" de la media española, y cuatro millones de metros cuadrados de zonas verdes y ajardinadas y de una infraestructura verde que combina grandes parques urbanos, espacios litorales, jardines históricos, sendas naturales y áreas naturalizadas distribuidas por todos los barrios.

También se ha referido a otros datos, como las 141 áreas infantiles y biosaludables, más de 36.000 metros cuadrados de zonas caninas, miles de bancos, fuentes ornamentales y espacios singulares como el jardín vertical de Tabacalera.

Además se ha referido al proyecto Santander Capital Natural, desarrollado junto a varios socios con una inversión de 3,2 millones de euros, que permite documentar, analizar y planificar el futuro verde de la ciudad desde criterios científicos y ambientales.