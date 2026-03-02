El Ayuntamiento de Santander aprueba la oferta de empleo público para 2026, que asciende a 123 plazas

Reunión negociadora de la OEP - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La Junta de Gobierno Local ha ratificado este lunes el acuerdo alcanzado en la mesa general de negociación de funcionarios el pasado 18 de febrero y ha dado el visto bueno a la Oferta de Empleo Público para 2026 (OEP), que asciende a 123 plazas -con 80 de turno libre y 43 de promoción interna-.

Así lo ha anunciado el concejal de Recursos Humanos, Daniel Portilla, que ha puesto en valor el trabajo del equipo de Gobierno en favor de la mejora de las plantillas con el objetivo de que los servicios municipales sean eficaces y den una respuesta rápida, ágil y satisfactoria al ciudadano.

Según se ha detallado, respecto al turno libre, incluye 1 plaza de técnico de Administración General, 3 de técnico de gestión, 3 de administrativo, 7 de auxiliar administrativo, 3 de vigilante, 3 de operario, 4 de trabajador social, 1 de técnico de Administración Especial (rama económica), 1 de inspector tributario, 1 de agente ejecutivo, 1 de agente tributario, 1 de ingeniero técnico de construcciones civiles, 2 de ingeniero técnico industrial, 1 de técnico medioambiental, 1 de educador medioambiental, 1 de técnico de arboricultura, 1 de biólogo, 1 de técnico de parques y jardines, 1 de responsable de programas de formación, 1 de gestor técnico de formación, 1 de técnico superior de museos, 5 de profesor de música y AAEE, 1 de auxiliar de biblioteca, 1 de ayudante de archivo, 1 de técnico superior especialista en Medicina del Trabajo, 8 de bombero, 3 de bombero-conductor y 13 de policía.

La OEP 2026 reserva nueve plazas para personas con discapacidad: 2 de administrativo, 4 de auxiliar administrativo, 2 de vigilante y 1 de auxiliar de biblioteca.

En promoción interna incorpora 40 plazas y 3 más reservadas a personas con discapacidad: 1 de técnico de gestión, 4 de administrativo y 1 más para personas con discapacidad; 3 de auxiliar administrativo y 2 más para personas con discapacidad; 6 de oficial; 1 de agente tributario; 1 de ingeniero industrial; 1 de auxiliar de biblioteca; 2 de cabo del servicio de extinción de incendios; 15 de oficial de Policía Local y 6 de subinspector.

El responsable municipal ha hecho hincapié en que esta oferta es fruto de la negociación con los sindicatos con el objetivo principal de equilibrar los servicios y ha recordado la necesidad de compatibilizar ese objetivo con el compromiso de minimizar la carga fiscal sobre los vecinos y de contribuir a la sostenibilidad económica de la administración.

De este modo, y tal y como se comprometió el equipo de Gobierno tras la caducidad de 10 plazas de la OEP de 2019, el Ayuntamiento ha negociado e impulsará la convocatoria a la mayor brevedad posible de la OEP 2026, que incorpora nuevamente las plazas afectadas.

En concreto, se incluyen once de auxiliar administrativo -una más de las inicialmente previstas-, de las cuales siete corresponden al turno libre y cuatro al cupo de personas con discapacidad, dando así cumplimiento al compromiso municipal de reactivar estos procesos selectivos con la máxima celeridad para facilitar la celebración de los exámenes en el menor plazo posible.