El Ayuntamiento de Santander concede 30 becas a los alumnos más destacados de la ciudad

Archivo - Exterior del Instituto de Educación Secundaria "El Alisal" en la ciudad de Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha concedido un total de treinta becas municipales para la promoción del talento, dirigidas a los alumnos más destacados de la ciudad.

Los beneficiarios son 30 alumnos, residentes en Santander, con un mínimo de antigüedad de dos años, matriculados en centros o instituciones de enseñanza reglada, en los niveles de Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Medio, y con una nota media en el expediente académico igual o superior a 8,5 sobre 10.

Las ayudas, por valor de 500 euros cada una, están destinadas a impulsar el interés entre los vecinos de Santander por el estudio y el perfeccionamiento en materia de artes, humanidades, ciencias o cualquier otra disciplina reglada, con espíritu de superación personal.

A través de estas becas, el Ayuntamiento contribuye a fomentar la formación y el estudio, el acceso a estudios superiores, de grado o posgrado; y propicia la integración de los sectores desfavorecidos de población a través del cultivo de actividades culturales y formativas regladas.

Así lo ha anunciado la concejala de Educación, Noemí Méndez, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado en su reunión de este lunes la resolución de la convocatoria, dotada con 15.000 euros.

La edil ha recordado que, con esta iniciativa, el Ayuntamiento quiere favorecer el hallazgo de jóvenes talentos y ha hecho hincapié en el compromiso municipal de apoyo a los mejores alumnos de la ciudad.

"Queremos recompensar a aquellas personas que con expedientes brillantes necesitan un empujón económico para continuar sus estudios y alcanzar sus sueños", ha asegurado.