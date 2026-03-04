El Ayuntamiento de Santander convoca un minuto de silencio por las víctimas del accidente de El Bocal

Archivo - Ayuntamiento De Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de Santander ha convocado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ocurrido en la zona del Bocal, que se ha cobrado cinco víctimas mortales hasta el momento, aunque continúa la búsqueda de una sexta persona desparecida, que se llevará a cabo a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

El acto se enmarca en las dos jornadas de luto decretadas por el Ayuntamiento en señal de duelo por la tragedia que ha costado la vida a estos cinco estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, ubicado en esta localidad cántabra del municipio de Medio Cudeyo.

Durante los dos días de luto, las banderas de todos los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo y respeto por las víctimas.

Asimismo, han quedado suspendidos todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento durante el periodo de luto.