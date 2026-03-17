El Ayuntamiento de Santander entrega a la jueza la documentación requerida sobre El Bocal

Equipos de rescate y policia local trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha entregado este martes la documentación requerida por la jueza que instruye la causa abierta tras la tragedia de la pasarela costera de El Bocal, en la que hace dos semanas fallecieron seis jóvenes y otra resultó herida grave al caer al mar tras colapsar esta infraestructura de madera que une dos acantilados.

El Consistorio ha enviado la información solicitada por la magistrada de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander este 17 de marzo, fecha en la que vencía el plazo para remitir la petición.

La alcaldesa, Gema Igual, informará este miércoles acerca de la documentación entregada en una rueda de prensa convocada a las 11.00 horas en el salón de recepciones del Ayuntamiento.

Entre las primeras diligencias que acordó la instructora figuraba la orden al Consistorio y también a la Demarcación de Costas, organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, para que aporten toda la documentación relativa a la senda costera, que va del faro de Cabo Mayor a la Virgen del Mar, y en la que se ubica la pasarela siniestrada.

En concreto, expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga sobre el estado de conservación y mantenimiento. Documentación que Costas entregó a finales de la semana pasada.

Y además de pedir que se mantuviera el precinto de la pasarela y exigir la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma, la jueza requirió a la Demarcación y al Ayuntamiento que "se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación".

PERSONADOS Y CITADOS EN LA CAUSA

También realizó el ofrecimiento de acciones a los familiares de las víctimas mortales (jóvenes de 19 a 22 años de Cantabria, Vizcaya, Guadalajara y Almería), así como a la única superviviente (natural de Álava) por si desean personarse en la causa, decisión que han tomado ya la familia de esta última y tres de los jóvenes fallecidos, es decir, cuatro en total.

Por lo demás, la magistrada citó como investigada a la agente de Policía Local que un día antes de la tragedia recibió la llamada del 112 avisando del mal estado y riesgo de la pasarela. También está personada en la causa, al igual que el Ayuntamiento -lo solicitó como interesado y lo está "en su condición de posible responsable civil"-.

Esta policía deberá comparecer el próximo 27 de marzo junto a varios testigos, como el vecino que llamó al Servicio de Emergencias de Cantabria, la gestora del 112 que trasladó a la Policía Local la incidencia -que deberá ir acompañada de abogado por si tras declarar pasa a ser investigada-, los dos ciclistas que alertaron del suceso y los dos agentes de Policía Nacional que hicieron la inspección ocular tras el siniestro.

La jueza también pidió al Servicio de Emergencias 112 que aclare si desde la creación de la senda costera ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en tal caso, que se le entreguen los audios.