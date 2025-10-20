El Ayuntamiento de Santander licita la adquisición de cuatro drones para la Policía Local

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha licitado en 60.000 euros (IVA incluido) la adquisición de cuatro aeronaves no tripuladas (drones), con sus correspondientes accesorios y emisoras de banda aérea, que estarán destinadas a la Policía Local.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha explicado que las ofertas podrán presentarse hasta el 29 de octubre y los detalles del procedimiento se encuentran a disposición de las empresas licitadoras en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

"El Ayuntamiento continúa dotando de nuevos medios y equipamientos a la Policía Local para que pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones posibles", ha subrayado el edil, y ha detallado que esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Santander Norte Litoral - Costa Quebrada, financiado con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El contrato se enmarca en la el Plan de Sostenibilidad Turística --dentro del 'Sistema de vigilancia de vertederos ilegales'-, cuyo objetivo es establecer medidas de vigilancia, prevención y disuasión frente a las malas prácticas de gestión y abandono de residuos en el norte litoral de Santander.

Aunque esta inversión está vinculada principalmente a la vigilancia de vertederos en la Senda Norte, los drones se utilizarán también para el conjunto de las labores de la Policía Local, para reforzar las actuaciones de seguridad, vigilancia y control de zonas comunes en todo el término municipal, ha explicado el Ayuntamiento este lunes en un comunicado.

Estos sistemas permitirán intensificar la supervisión ambiental, facilitar la coordinación operativa de los equipos y mejorar la respuesta ante conductas incívicas o infracciones medioambientales, como vertidos ilegales, abandono de residuos o cualquier otra práctica contraria a la normativa vigente.

El contrato incluirá además la formación técnica especializada al personal de la Policía Local, con el fin de garantizar el máximo rendimiento operativo de los drones y su correcta utilización en labores de vigilancia, control y prevención.