El Ayuntamiento de Santander renueva su alianza con SEO/BirdLife para consolidar el proyecto Santander Capital Natural

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, firma el convenio con SEO/BirdLife para consolidar el proyecto Santander Capital Natural. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y SEO/BirdLife han renovado su colaboración para continuar impulsando durante 2026 las actuaciones de investigación, conservación y educación ambiental desarrolladas en el proyecto Santander Capital Natural.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que esta iniciativa ha convertido a la ciudad "en un referente nacional en materia de renaturalización urbana".

El convenio contempla una aportación municipal de 84.500 euros destinada a dar continuidad a las acciones desarrolladas conjuntamente por ambas entidades.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que el Ayuntamiento y SEO/BirdLife colaboran desde 2004 en diferentes iniciativas de conservación de la biodiversidad y que, fruto de ese trabajo conjunto, la ciudad aprobó en 2008 la primera estrategia municipal de conservación de la biodiversidad de España.

Posteriormente, ambas entidades desarrollaron proyectos como la custodia del territorio en zonas verdes municipales y el programa Santander Capital Natural, que ha permitido ejecutar más de 40 actuaciones de renaturalización en 15 espacios verdes del municipio.

Precisamente, el convenio tiene como finalidad consolidar los resultados obtenidos con ese proyecto mediante el desarrollo de nuevas actuaciones de investigación, conservación y educación ambiental en la red de espacios verdes municipales.

Así, entre las acciones previstas para este año se incluyen la elaboración de contenidos divulgativos para la web y las redes sociales de Santander Natural; la organización de conferencias, jornadas y proyecciones sobre biodiversidad; actividades de voluntariado ambiental; formación para la Red de Jardines y Terrazas Biodiversas; programas educativos dirigidos a centros escolares; paseos interpretativos por los espacios naturales de la ciudad; asesoramiento para seguir implantando medidas de fomento de la biodiversidad en parques y jardines municipales, y el seguimiento científico de los principales indicadores de biodiversidad urbana.

El plan de actuación fija, además, objetivos concretos para este año, entre ellos alcanzar al menos 250 participantes en conferencias y jornadas, 120 voluntarios en actividades ambientales, 400 escolares en programas de educación ambiental, 100 participantes en paseos divulgativos y mantener actualizados los indicadores de biodiversidad urbana.

Igual ha destacado que este acuerdo "refuerza una colaboración de más de dos décadas con una entidad de referencia como SEO/BirdLife y permite seguir avanzando en un modelo de ciudad más verde, más resiliente y con una mayor calidad de vida para los vecinos".

"El proyecto Santander Capital Natural ha demostrado que la protección de la biodiversidad y la mejora de los espacios naturales urbanos repercuten directamente en el bienestar de las personas. Queremos seguir consolidando ese camino, combinando el rigor científico, la educación ambiental y la implicación de la ciudadanía", ha señalado.