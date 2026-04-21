El Ayuntamiento de Torrelavega revisa "a fondo" las pasarelas de La Viesca y Ganzo

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TORRELAVEGA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega está llevando a cabo una revisión "más a fondo" tanto de la pasarela y del puente colgante de La Viesca como de la pasarela de Ganzo, ya que, además de los arreglos de mantenimiento puntuales y las inspecciones visuales, las concejalías de Medio Ambiente y de Obras Públicas contrataron el mes pasado una supervisión técnica de todas las estructuras en aras de garantizar una mayor seguridad.

En este sentido, está previsto que el próximo martes, 28 de abril, se proceda a la inspección de las pasarelas peatonales ubicadas sobre el cauce del río Besaya entre los parques de La Viesca y La Barquera -aunque la fecha podría ajustarse en función de las condiciones meteorológicas-, y que durante estos trabajos se restrinja temporalmente el paso de peatones.

El concejal de Obras, José Luis Urraca, ha explicado que esta medida tiene como objetivo garantizar la calidad de los trabajos de inspección y la seguridad tanto de los usuarios como del personal técnico, especialmente durante las operaciones mediante dron y la evaluación de elementos estructurales en zonas potencialmente expuestas.

Así, la zona de actuación estará delimitada en ambos extremos de las pasarelas, mediante vallado provisional, señalización o medios equivalentes, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por otro lado, en el caso de la pasarela peatonal y ciclista entre Ganzo y Torres, Urraca ha señalado que se está haciendo un estudio para valorar técnicamente todas aquellas actuaciones que sea necesario realizar en la supervisión y mantenimiento del ciclo de vida de esta estructura, y posteriormente se contratará un proyecto que las contemple.