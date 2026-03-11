Los ayuntamientos podrán solicitar acoger propuestas del programa 'Origen Cultura'

Archivo - Programa Origen en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura abre este miércoles la convocatoria para participar en su programación 'Origen Cultura', que se celebrará en diversos municipios de Cantabria entre los meses de mayo a septiembre, y en invierno, en los seis Centros Sociales de Mayores dependientes del ICASS, y que tiene como principal novedad que los ayuntamientos que quieran acoger este programa podrán presentar solicitudes.

La directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, ha subrayado que esta iniciativa es "una muestra más del apoyo del Gobierno a la cultura tradicional, dando visibilidad a nuestro folclore y apoyando a agrupaciones y artistas".

En este sentido, ha recordado que además de 'Origen Cultura', la Consejería realiza distintas actividades en los colegios para dar a conocer este patrimonio entre los más jóvenes, además del apoyo a festivales y certámenes dedicados a este tipo de música.

Como novedad en esta sexta edición, además de convocar para la presentación de propuestas de artistas, coros ronda, agrupaciones de danzas, parejas de piteros, grupos de pandereteras, bandas de folk, artistas, colectivos y asociaciones de Cantabria que trabajen en el ámbito de la cultura tradicional, folclórica y popular, también podrán presentar solicitudes los ayuntamientos que deseen acoger este programa en su municipio.

En este sentido, las coordinadoras de este programa, Marta Romero y Nerea Soto, han explicado que, con esta nueva convocatoria dedicada a los municipios, se busca incidir en la diversidad de los lugares que puedan acoger esta actividad y seguir trabajando en la descentralización de la oferta cultural.

Fernández ha señalado que este circuito "totalmente consolidado", tiene como objetivo dar a conocer el folclore cántabro, activar y apoyar el tejido local, en especial, a los artistas que se dedican a este tipo de manifestación cultural, "y queremos que sirva de aliciente para recuperar y poner en valor parte de nuestro folclore que se estaba perdiendo".

CONVOCATORIA

La convocatoria estará abierta desde las 9.00 horas de hoy y hasta las 14.00 horas del martes 31 de marzo. Las inscripciones se presentan de forma online a través de la web: https://www.culturadecantabria.com/origen.

Una vez se cierre, se procederá al proceso de selección de las agrupaciones y ayuntamientos participantes con el objetivo de iniciar la programación a partir del mes de mayo.

'Origen Cultura' se desarrolla en el territorio cántabro. La organización del programa se realiza a través de un comisariado artístico en base a los criterios de trayectoria, diversidad de disciplinas, impacto social en su territorio, adaptabilidad al espacio escénico y disponibilidad presupuestaria y de fechas.

En las cinco ediciones anteriores de 'Origen Cultura', la respuesta de agrupaciones y artistas, así como de público ha sido muy positiva. En estos cinco años se han ofrecido más de 350 actividades de música, danza, coros, propuestas audiovisuales, bandas y narración oral, en más de 50 ayuntamientos, consiguiendo llegar a más de 50.000 personas.