Los ayuntamientos del PP junto con Cruz Roja coordinarán ayudas para Venezuela tras los terremotos

Edificio destruido en La Guaira tras los terremotos.-ARCHIVO - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

SANTANDER 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP coordinará junto a Cruz Roja ayudas destinadas al pueblo de Venezuela en más de 3.300 ayuntamientos donde gobierna en España tras la dramática situación que vive el país después de los dos terremotos del pasado 29 de julio en Caracas y La Guaira.

Las ayudas pueden ser de tipo económico directo o través de actividades coordinadas por los consistorios como festivales benéficos, colaboraciones o donaciones, y será Cruz Roja quien canalice todo lo que consigan recaudar.

Así lo ha anunciado este martes en Santander el vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, quien ha visitado las instalaciones de la base de Cruz Roja de Cantabria junto a la alcaldesa de la capital cántabra, Gema Igual.

En declaraciones a los medios de comunicación, Bendodo ha explicado que tras la catástrofe del doble terremoto hubo y hay una ola de solidaridad de todos los españoles y las instituciones y ayuntamientos del país, en los que en "muchos de ellos" gobernados por el PP ya se han activado ayudas con Venezuela.

De este modo, ha detallado que el Partido Popular "activará" a sus ayuntamientos para hacer "una labor de coordinación de todas las ayudas que están poniendo en marcha".

Para ello la formación ha confiado en una entidad como Cruz Roja para canalizar todas esas ayudas que los consistorios gobernados por el PP, "los mayoritarios de España", están recibiendo de sus vecinos y aquellos otros que consigan obtener.

Además, el dirigente 'popular' ha puesto en valor la labor que realizan las asociaciones de voluntariedad del país y, especialmente, Cruz Roja que atendió en 2025 a casi tres millones de personas en España, ha resaltado.