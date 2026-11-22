El expresidente del gobierno, José María Aznar, durante un mitin del Partido Popular.-ARCHIVO - JPEG - Europa Press

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno del PP, José María Aznar, estará este lunes, 23 de noviembre, en Santander donde participará en un acto con jóvenes en la última semana de la campaña electoral y donde arropará a las candidatas 'populares' al Congreso de los Diputados y al Senado por Cantabria, Isabel Urrutia y Gema Igual, respectivamente.

Así, está previsto que el 'popular' dé un paseo por la ciudad junto a ambas y la presidenta del PP regional y autonómica, María José Sáenz de Buruaga.

El edificio de Faro Santander, en el Paseo Pereda, será el inicio del mismo a partir de las 17.30 horas.

A continuación, a las 19.00 horas, Aznar y Buruaga intervendrán en un acto con jóvenes en La Nave que Late. También participará el presidente de Nuevas Generaciones Cantabria, Mario González, según han indicado desde el partido.

Esta será la segunda visita de un expresidente español del PP a la comunidad durante esta campaña electoral, tras la que realizó el pasado martes Mariano Rajoy a Piélagos.