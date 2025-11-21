Bajan un 6,3% los accidentes laborales con baja hasta octubre en Cantabria, hasta los 5.731

De ellos, tres hanANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria acumula en los diez primeros meses del año un total de 5.731 accidentes laborales con baja (5.036 en jornada y 695 in itinere), lo que supone un 6,3% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 384 más.

Del total de accidentes acumulados en lo que va de año, tres fueron mortales --cinco menos que en el mismo periodo de 2024; 39 graves (8 menos), y los 5.689 restantes leves (371 menos), según datos provisionales del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST) y en comparación con los definitivos del año anterior.

DATOS DE OCTUBRE

En lo que respecta solo a octubre, en Cantabria se registraron 592 accidentes de trabajo, un 16,7% menos que en el mismo mes de 2024, cuando hubo 711.

Entre ellos, no hubo ninguno mortal pero sí uno grave. Además, del total, 509 fueron durante la jornada laboral y 83 in itinere.

Entre los que se produjeron en jornada, la mayoría --300-- fueron en el sector servicios; 118 en la industria; 78 en la construcción, y 13 en el agropecuario y pesquero.

Y en relación al mismo mes de 2024, hubo descenso de la siniestralidad en todos los sectores. Los más acentuados se dieron en el sector agropecuario y pesca (-32%); del 20% en la construcción y los servicios, y del 5% en la industria.

A estos 592 accidentes con baja, hay que sumar otros 516 sin baja, lo que hacen un global de 1.108 accidentes.

VALORACIÓN DE CCOO Y UGT En nota de prensa, UGT ha valorado positivamente que la siniestralidad laboral disminuya, aunque insiste en que "la mayoría son evitables y que la prevención los tiene que reducir más".

La responsable de UGT-Salud Laboral en Cantabria, Lara Pérez, ha recordado que "detrás de las estadísticas hay auténticos dramas personales".

Para la sindicalista, "en algo tan importante no caben triunfalismos" y "el único camino" es que se mejore la prevención de riesgos laborales tanto en su normativa como en su cumplimiento, y que todas las partes implicadas en la seguridad y la salud en el trabajo, incluida la Administración y su labor de inspección y vigilancia, trabajen en este sentido.

Mientras que CCOO ha subrayado que la siniestralidad "continúa imparable" y pone de manifiesto "la falta de medidas preventivas y el incumplimiento sistemático de la Ley de Prevención por parte de las empresas".

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha incidido en que "Cantabria necesita implementar medidas para que la comunidad cuente con un plan de choque contra la siniestralidad".

"A pesar de esta reducción de los accidentes de trabajo respecto al pasado año, las cifras continúan siendo inasumibles y demuestran que es imprescindible el fortalecimiento de las medidas de protección para crear entornos laborales seguros", ha remarcado Lombilla, quien han recordado que "detrás de cada accidente, está el sufrimiento de las personas trabajadoras".