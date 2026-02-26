Bajan a once los incendios forestales en Cantabria, todos ellos controlados

Forestales Cantabria. 112. Emergencias. Gobierno de Cantabria. Infocant - 112 CANTABRIA

Pese a mejorar las condiciones meteorológicas, la comunidad seguirá al menos este jueves en fase de preemergencia SANTANDER 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de incendios forestales en Cantabria ha pasado de los 21 que había esta mañana a once, todos ellos controlados y ninguno activo, según datos del Gobierno regional.

Estos incendios se encuentran en Miera (2), Soba, Vega de Pas, Camaleño, Vega de Liébana, Villacarriedo, Arredondo, Selaya, San Roque de Riomiera y Bárcena de Pie de Concha.

En declaraciones remitidas por el Ejecutivo regional, la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), ha destacado que en las últimas horas han "mejorado notablemente" las condiciones meteorológicas y ello está "facilitando" la extinción de los 100 incendios forestales registrados durante las jornadas del martes y miércoles, todos ellos provocados.

A pesar de la mejoría, Cantabria se mantendrá en fase de preemergencia al menos hasta primera hora del viernes. En ese momento, y en función de cómo vaya evolucionando la situación meteorológica se decidirá si se continúa en este nivel o si se vuelve a la situación anteior.

Susinos ha puesto en valor el "extraordinario" trabajo que realiza el operativo de extinción y lucha contra incendios forestales a lo largo de todo el año, pero "muy especialmente" en estas últimas horas, en las que el trabajo está siendo "muy intenso".

"En estos momentos es donde realmente se demuestra la capacidad, la profesionalidad y sin duda el sacrificio de nuestro operativo", ha recalcado.