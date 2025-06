Las bajas por enfermedad común alcanzan su récord histórico en Cantabria en 2025, con 10.551 hasta abril

El absentismo laboral costará a las empresas 710 millones de euros este año, según Mutua Montañesa

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de bajas laborales por contingencia común ha batido su récord histórico en Cantabria este 2025 con 10.551 casos entre enero y abril, de los que 1.681 (el 16%) son bajas de más de un año, según un informe elaborado por Mutua Montañesa. De hecho, las previsiones apuntan a que para final de año uno de cada cuatro trabajadores tendrá una baja superior a los 365 de duración.

Este estudio refleja que 11.502 trabajadores no han podido acudir al trabajo este año por incapacidad temporal (IT), lo que se traduce en un impacto económico negativo en las empresas regionales de 258,4 millones de euros, un 13% más que en los cuatro primeros meses del año pasado.

En concreto, las jornadas de trabajo perdidas por trabajadores de baja laboral ascendieron hasta abril a 1.380.210, casi el 89% por contingencias comunes y el 11% por accidente de trabajo. Esto supone que la contingencia común ya representa 7,9 veces más las jornadas perdidas frente a las producidas por accidente laboral.

Además, destaca el aumento de las bajas por trastornos psicosociales (+15%), mientras que por primera se da una reducción en el impacto de las jornadas perdidas derivadas de procesos musculo-esqueléticos y lesiones traumáticas (-11%).

Estos son los principales datos del informe del Observatorio de Absentismo Laboral de Mutua Montañesa, que ha presentado el director gerente de esta entidad, Alberto Martínez, en una jornada organizada conjuntamente con CEOE-CEPYME y en la que también ha participado el presidente de esta patronal, Enrique Conde.

Según las conclusiones del Observatorio, las contingencias profesionales -aquellas relacionadas con el puesto de trabajo- descendieron, rompiendo la tendencia al alza de los últimos años. Y es que durante el primer trimestre del año los accidentes laborales se redujeron un 2% respecto el mismo período del año anterior, situándose en el 2,59% y el 5,25% en cuanto a incidencia y prevalencia, respectivamente.

Por su parte, las contingencias comunes -enfermedades o accidentes ajenos al puesto de trabajo- aumentaron hasta el 31,93% su incidencia y hasta el 58,53% su prevalencia en línea con lo acontecido cada año desde 2019. Estas cifras reflejan una tendencia al aplanamiento de los crecimientos, si bien el incremento de procesos de larga duración mantiene la estructuralidad de la situación en cuanto a jornadas perdidas (+2,21% respecto a 2024).

Todo ello conduce a una ligera reducción de jornadas perdidas, (-0,57%) con respecto al año pasado, aunque con mayor gasto para las empresas por la actualización salarial (+13,85%).

Por sectores, se mantienen las tendencias generales de años anteriores, siendo el de recogida, tratamiento y eliminación de residuos el que acapara el 10,5% de las bajas; seguido de la metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (9,7%); la industria de la alimentación (9,4%), la construcción de edificios (7,9%); laabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo (7,6%) y la fabricación de otros productos minerales no metálicos (7,6%).

710 MILLONES EN PÉRDIDAS EN 2025, "UN PROBLEMÓN"

El informe incluye las predicciones a futuro en la sección denominada 'Faro' del Observatorio, que augura que este 2025 se cerrará con 4,25 millones de jornadas perdidas y casi 710 millones de euros de pérdidas para las empresas por las bajas, con un gasto que supondría el 5,04% del PIB regional.

A la luz de los datos, y en declaraciones a los medios antes de comenzar el IX Foro del Observatorio del Absentismo Laboral en el que se ha presentado este informe, el presidente de CEOE-CEPYME ha lamentado que este asunto es "un problemón" para las empresas y para las trabajadores, que en parte ha atribuido a las esperas sanitarias.

Y aunque cree que el Gobierno central tiene "mucha más capacidad para tomar medidas", también ha señalado que el regional debería tomar algunas "cuanto antes" y que hay acuerdos en entidades del ámbito sanitario -como las mutuas- que "están tardando en llegar", ya que el problema "no es nuevo" y "ha ido aumentando de forma exagerada" -"prácticamente se ha duplicado" desde la pandemia-.

Como ha explicado el presidente de la patronal, enfermedades que "en una situación normal deberían durar dos meses, hay veces que están pasando hasta dos años, y eso no es normal". "Hay muchos trabajadores que quieren volver a trabajar y no pueden", ha dicho, tras destacar que además de su salud la situación también "les toca en su sueldo, porque no cobran el 100%" estando de baja.

Al hilo ha señalado que algunas patologías, como las músculo-esqueléticas, serían "más rápidas de tratar en el ámbito privado que en el público", un planteamiento que, ha advertido, "no es un tema de ideologías. Esto es un tema de una necesidad que tiene la economía de Cantabria, que se está viendo de manera clara perjudicada por ello".

Por su parte, el director gerente de Mutua Montañesa ha destacado que el incremento interanual de los procesos que están en vigor en contingencia común que tiene una duración superior de 365 días, donde el crecimiento anual está siendo de más de del 60%.

"Esto nos preocupa porque son trabajadores que necesitan una asistencia y una recuperación y están teniendo procesos que duran mucho tiempo", ha indicado.