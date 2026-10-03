El Banco de Sangre de Cantabria inicia la campaña de otoño en la UC para impulsar la donación entre universitarios

Archivo - El Banco de Sangre acudirá este mes a los campus de la UC para fomentar la donación. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria (BSTC), la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria pondrán en marcha la campaña de otoño en la Universidad de Cantabria (UC) para impulsar la donación entre los universitarios.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que el objetivo de hacerlo en la UC es sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia de donar sangre, plasma y médula ósea para el sistema sanitario.

La primera jornada se celebrará este lunes, 5 de octubre, en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, donde estudiantes y personal universitario podrán acudir de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

La campaña continuará el jueves, 8 de octubre, en La Pecera de la Facultad de Medicina de la UC, de 9.00 a 14.00 horas, y también estarán los días 27 y 28 en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas.

Con estas colectas, las tres entidades buscan acercar la donación a la comunidad universitaria y animar a nuevos donantes a incorporar este gesto solidario a sus hábitos.

Y es que, el relevo generacional resulta fundamental para mantener las reservas y garantizar la atención a los pacientes que necesitan transfusiones.

Con ese mismo objetivo, el Banco de Sangre ha lanzado un nuevo canal de TikTok (@bscantabria) dirigido especialmente a la población de entre 18 y 30 años.

Esta iniciativa busca acercarse a los jóvenes a través de una plataforma familiar para ellos, dar a conocer la importancia de la donación y animarlos a participar, contribuyendo así al relevo generacional de los donantes de sangre.

Las entidades organizadoras recuerdan que una única donación puede llegar a salvar hasta tres vidas, ya que las transfusiones son esenciales en numerosas situaciones, como accidentes e intervenciones quirúrgicas.

Además de donar sangre, la comunidad universitaria puede contribuir mediante la donación de plasma, un componente sanguíneo que se emplea tanto en transfusiones como en la elaboración de medicamentos, entre ellos las inmunoglobulinas, necesarias para el tratamiento de pacientes con determinadas inmunodeficiencias.

Para donar sangre o plasma es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buen estado de salud. Se recomienda no acudir en ayunas. Quienes se hayan realizado recientemente un tatuaje o un piercing deben esperar cuatro meses antes de donar.

Asimismo, las personas interesadas pueden informarse sobre la inscripción en el registro de donantes de médula ósea. La muestra necesaria puede obtenerse durante la donación de sangre, sin un pinchazo adicional.

Este gesto permite ampliar las posibilidades de encontrar un donante compatible para pacientes con leucemia u otras enfermedades que requieren un trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Y es que, tres de cada cuatro pacientes que necesitan este tipo de trasplante no cuentan con un familiar compatible, por lo que disponer de más personas registradas resulta esencial para ofrecerles una oportunidad de tratamiento.

La colaboración entre el Banco de Sangre, la Hermandad de Donantes y la UC se tradujo, durante el curso 2024-2025, en 567 donaciones de sangre y 30 de plasma. Estas aportaciones se realizaron en distintos centros universitarios de Santander y Torrelavega y reflejan el compromiso solidario de la comunidad universitaria.