El Barça se alojará en el Hotel Real de Santander, donde solo estará horas

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Fútbol Club Barcelona se alojará en el Hotel Real durante su visita de este jueves a Santander, para enfrentarse al Racing en el partido de octavos de la Copa del Rey, un encuentro que se disputará a partir de las 21.00 horas en los Campos de Sport del Sardinero y para el que las entradas están agotadas.

Está previsto que los azulgranas lleguen a la capital cántabra el mismo día del partido y lo harán en un avión que aterrizará a mediodía en el aeropuerto Seve Ballesteros, han confirmado a esta agencia fuentes de Federación Española de Fútbol.

No dormirán en Santander, ya que regresarán a la Ciudad Condal tras el partido en un avión que partirá del aeródromo cántabro, que se encuentra a cinco kilómetros del centro de Santander, a las 00.20 del viernes, según Amigos de Parayas en base a datos de Aena.

Para arropar al club blaugrana en su regreso a los Campos de Sport casi 14 años después del último enfrentamiento con los verdiblancos, viajarán desde la Ciudad Condal unos 450 aficionados culés.