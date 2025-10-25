Benito Fernández Enterría, 'El rapaz de Alles', galardonado con el XII Premio Muslera de Bolos

ASTILLERO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero, en colaboración con la Fundación Bolos de Cantabria y las peñas bolísticas del municipio, ha acordado otorgar el XII Premio Muslera de Bolos al asturiano Benito Fernández Enterría, conocido como 'El rapaz de Alles', en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la promoción del bolo palma dentro y fuera de Cantabria.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el 15 de noviembre, a las 12.00 horas, en la Sala Bretón, en un acto abierto al público.

El jurado ha estado integrado por representantes del Consistorio, la Federación Cántabra de Bolos, la Fundación Bolos de Cantabria, las peñas bolísticas del municipio y medios especializados. Han valorado el papel referencial del premiado y su legado deportivo.

Benito Fernández Enterría es natural de Alles, en Asturias, y posee un palmarés "de leyenda", con dos campeonatos de España individuales de primera categoría, múltiples títulos regionales por parejas e individuales, seis ligas en la máxima categoría y dos copas, además de la Insignia de Oro de las federaciones española, asturiana y cántabra, siendo la única persona en conseguir estas tres condecoraciones.

"El Premio Muslera quiere distinguir, además de a un campeón, a un símbolo de lo que representan nuestros bolos: tradición, hermandad entre pueblos y esfuerzo. Benito encarna todos esos valores y nos honra poder reconocerle en Astillero", ha señalado el alcalde pedáneo de Guarnizo, Alejandro Hoz, quien ha subrayado el reconocimiento para los bolos que cada año supone la entrega de este galardón, "el más importe de este deporte", ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.