Bezana acoge un encuentro de voluntarios de protección civil para visibilizar su contribución social

Encuentro de agrupaciones municipales de voluntarios de protección civil - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTA CRUZ DE BEZANA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de protección civil de toda Cantabria se han reunido este sábado en Santa Cruz de Bezana en un encuentro de hermandad organizado por el Gobierno de Cantabria con el objetivo de visibilizar su contribución social en el ámbito de la seguridad y ofrecer un nuevo impulso a la actividad que desarrollan en la comunidad.

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha asistido al acto acompañada por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en una jornada que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y con la participación de Cruz Roja Cantabria, bomberos voluntarios de Santander, DYA de Castro Urdiales, Guardia Civil y Policía Nacional.

Actualmente Cantabria cuenta con 51 agrupaciones de voluntarios de protección civil, que reúnen a más de 550 personas comprometidas con la seguridad y el bienestar de sus vecinos.

Estos voluntarios representan uno de los principales apoyos del sistema autonómico de protección civil y gestión de emergencias y constituyen "un ejemplo del compromiso solidario de la sociedad cántabra", ha afirmado el Ejecutivo en nota de prensa.

En este sentido, Urrutia ha puesto en valor el papel que desempeñan los voluntarios de protección civil en la vida cotidiana de los municipios, destacando que su presencia resulta fundamental para apoyar a los ciudadanos cuando más lo necesitan.

Según ha explicado, se trata de personas que "conocen bien el terreno y que siempre están dispuestas a ayudar", y que constituyen "todo un ejército de solidaridad que viste de naranja y azul nuestras calles para ayudar a sus ciudadanos".

Además, la consejera ha subrayado la vocación de servicio público de estos voluntarios, que "dedican su tiempo libre y sacrifican momentos con sus familias para garantizar la seguridad y el bienestar de los demás".

Al respecto, ha recordado que las agrupaciones de protección civil realizaron cerca de 1.000 intervenciones durante 2025, tanto en dispositivos preventivos como en actuaciones relacionadas con emergencias.

En muchos de estos casos, ha señalado, su labor ha sido determinante, especialmente en la búsqueda de personas, donde "muchas veces habéis sido los verdaderos protagonistas del éxito", ha ensalzado.

Asimismo, la titular de Presidencia y Seguridad ha reiterado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la formación y la dotación de medios para estas agrupaciones, aspectos que ha considerado fundamentales para que puedan desarrollar su labor con "seguridad y eficacia".

Al hilo, ha insistido en que para el Ejecutivo autonómico su formación y su equipación es "fundamental", y ha destacado la inversión que el Gobierno realiza para reforzar el sistema de protección civil y emergencias de la comunidad.

Por último, Urrutia ha tenido un recuerdo para los voluntarios fallecidos en los últimos años, reconociendo su contribución al sistema de emergencias y al servicio público en sus municipios.

REFUERZO DE MEDIOS Y EQUIPAMIENTO

El Gobierno de Cantabria destina entre 2025 y 2026 más de 1,7 millones de euros en subvenciones a los ayuntamientos para la adquisición de material, vestuario, equipos y vehículos de protección civil.

Asimismo, en los dos últimos años ha subvencionado 31 desfibriladores a 21 ayuntamientos, con una inversión de 65.500 euros, una línea de apoyo que continuará durante 2026 para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.

En cuanto a la formación continua de los voluntarios, en los dos últimos años el Ejecutivo ha impartido 25 ediciones de 15 cursos específicos, de los que se han beneficiado 217 alumnos, que han podido actualizar sus conocimientos en técnicas y procedimientos relacionados con la gestión de emergencias.

Para 2026 está previsto ampliar esta oferta con 15 nuevos cursos y un total de 571 plazas dirigidas a voluntarios de toda la comunidad autónoma.

Durante la presente legislatura, ha incrementado el presupuesto del sistema de emergencias en 11 millones de euros respecto a 2023, lo que supone un aumento del 54% en tres años.

De cara a 2026, el Ejecutivo prevé que la dotación económica supere los 31,5 millones de euros, lo que convertiría esta cifra en el mayor presupuesto destinado al sistema de protección civil y emergencias en la historia de Cantabria desde su creación, ha destacado.