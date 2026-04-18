Bezana renueva los vestuarios del campo de fútbol de Soto de la Marina por 520.000 euros - AYTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA

SOTO DE LA MARINA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha iniciado la renovación integral de los vestuarios del campo de fútbol de Soto de la Marina, con una inversión de 520.448 euros, para dar respuesta al crecimiento del deporte base y a la necesidad de modernizar estas instalaciones con décadas de uso.

La alcaldesa, Carmen Pérez, y el concejal de Deportes, Pedro Izquierdo, han visitado los trabajos, que tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto habilitará los vestuarios bajo las gradas del módulo norte y reformará los actuales para dedicarlos a otros servicios. Así, se adaptarán unas instalaciones construidas hace décadas y que tienen limitaciones de espacio, distribución y funcionalidad, ha informado el Consistorio.

ACTUACIÓN

Se construirán cuatro nuevos vestuarios bajo la grada norte, lo que incrementará la capacidad del recinto ante el aumento de la actividad deportiva del municipio.

Estos espacios se sumarán a los existentes en el módulo sur y mejorarán la organización de entrenamientos y competiciones.

Paralelamente, el actual edificio de vestuarios se reconvertirá para albergar dependencias administrativas, una sala polivalente, almacén de material deportivo, aseos para el público y un espacio reservado para bar-cafetería, que se desarrollará en una fase posterior.

En total, la intervención abarca más de 400 metros cuadrados construidos, distribuidos entre los nuevos -con más de 200 m2- y el edificio de servicios -con aproximadamente 236 m2-.

Además, renovará completamente las instalaciones de fontanería, saneamiento, ventilación y electricidad, mejorará el aislamiento térmico mediante una nueva fachada ventilada.

También se prevé la actualización de los acabados interiores con materiales más resistentes y adecuados al uso intensivo de estas infraestructuras.

Durante la visita, la alcaldesa ha subrayado que esta actuación "responde a una demanda de los usuarios" y supone "un paso importante para mejorar la calidad de los servicios", al destacar la apuesta municipal por infraestructuras deportivas "modernas, accesibles y acordes al nivel de actividad del municipio".

Por su parte, el concejal ha señalado que el crecimiento del deporte base hacía "imprescindible" esta intervención que permitirá "ganar en comodidad, funcionalidad y capacidad para acoger competiciones en mejores condiciones".