El BiblioFest vuelve a la Biblioteca Central con actividades y talleres para 120 estudiantes

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado en la Biblioteca Central de Cantabria para este jueves y viernes la cuarta edición de Bibliofest, que sirve de antesala a la conmemoración el Día de las Bibliotecas (24 de octubre) e incluye una serie de actividades y talleres con 120 estudiantes de ESO y Bachillerato de varios institutos participantes.

En concreto, los centros ganadores del sorteo para participar fueron el IES Las Llamas (Santander), IES La Albericia (Santander) IES La Marina (Santa Cruz de Bezana) y IES Santa Cruz (Castañeda).

Además, como novedad este año, este viernes 17 se han programado dos propuestas abiertas al público juvenil en general: un encuentro con la autora de literatura juvenil Andrea Longarela y un concierto de música urbana con el joven artista local David SKO.

El encuentro con Andrea Longarela dará comienzo a las 18.30 horas y estará dinamizado por Pan con Pan. Los entrevistadores serán seleccionados entre el público asistente, que podrá realizar las preguntas a la escritora. Finalizado el encuentro, estará disponible para la firma de libros.

Andrea Longarela (Valladolid, 1985) reside actualmente en su ciudad natal tras haber vivido en Salamanca, donde se licenció en Psicología. Durante un tiempo buscó su camino mientras escribía en sus ratos libres, pero al final decidió atreverse a compartir sus obras.

Algunas de sus novelas más destacadas son 'April', 'Adam y la trayectoria de los planetas', 'Te espero en el fin del mundo', 'El faro de los amores dormidos', 'El color de las cosas invisibles',' Juliette y las canciones pérdidas' o 'Cuando despierten las flores'.

Finalmente, a las 20.00 horas dará comienzo en concierto con David SKO, un artista urbano de Santander que cuenta con muchos seguidores en las redes.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha explicado que el objetivo del BiblioFest es presentar a los jóvenes la Biblioteca Central de Cantabria, darles a conocer sus funciones principales, espacios, colecciones y servicios, y establecer sinergias entre los centros educativos y la biblioteca para fomentar el hábito de la lectura. "Queremos que estas jornadas sirvan para animarles a ser usuarios de este espacio".

El consejero ha recordado que esta iniciativa fue reconocida en 2024 con el premio del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, otorgado por el Ministerio de Cultura, por su proyecto de colaboración entre jóvenes. Este premio, que busca destacar proyectos bibliotecarios innovadores, se entrega para resaltar la labor de las bibliotecas en la transmisión de valores y la promoción de la lectura.