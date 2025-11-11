El bingo del comercio local repartirá 2.400 euros y una tele de 55 pulgadas en Astillero - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Bingo ComPremio Cantabria' repartirá 2.400 euros y una tele de 55 pulgadas este viernes, 14 de noviembre, a las 20.30 horas, en la plaza del Mercado de El Astillero, dentro de una iniciativa en la que participan más de una treintena de establecimientos del municipio.

El municipio astillerense se ha sumado así a esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Comercio, que tiene el objetivo de favorecer el comercio local y que sorteará vales de compra de 100 y 500 euros para gastar en los comercios adheridos, ha informado el Gobierno de Cantabria.

Para participar, los concursantes deberán adquirir sus cartones por compras superiores a 10 euros en los comercios adheridos a la campaña.

Los ganadores de los bingos serán citados por la organización para informarles sobre cómo efectuar el gasto de los vales en diferentes establecimientos comerciales adheridos a la campaña, debiendo realizar el gasto en, al menos, tres comercios distintos de entre los participantes en la campaña, y siendo obligatoria una de las compras por importe mínimo de 150 euros en el establecimiento donde le entregaron el bingo premiado.

Asimismo, los ganadores de las líneas realizarán el gasto en uno de los diferentes establecimientos comerciales que hayan participado en la campaña.

Además, los concursantes no premiados tendrán la oportunidad de participar en un sorteo para ganar una televisión de 55 pulgadas como premio especial. Para ello, tras finalizar los cuatro bingos, los participantes no premiados podrán entregar esos cartones, escribiendo en la parte trasera del cartón su nombre y su número de teléfono.

Por ello, es imprescindible que los participantes guarden los tickets de compra. Estos deberán estar grapados al cartón jugado para que este pueda ser premiado, lo que será comprobado por un representante de la organización de la campaña.

Tal y como han explicado los responsables de la campaña, ya se han sumado a la campaña más de una treintena de comercios del municipio, entre los que se encuentran tiendas de moda, papelerías, peluquerías, ópticas, floristerías, herbolarios, comercios de alimentación y establecimientos de servicios, entre otros.

Los establecimientos adheridos colocarán el cartel 'Comercio adherido a la campaña Bingo ComPremio Cantabria en Astillero', para que los consumidores puedan distinguir dónde hacer sus compras.

Esta jornada se celebra dentro de la campaña de bingos comerciales 'ComPremio Cantabria', que busca dinamizar y poner en valor el pequeño comercio de diferentes localidades de Cantabria, y que ya se ha celebrado en Los Corrales de Buelna y Reinosa, donde reunieron a cerca de un millar de asistentes con cientos de cartones vendidos.

Además, durante la I Feria del Hogar de Cantabria se celebraron tres bingos 'ComPremio Cantabria', lo que supuso, según el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, "un gran atractivo para los visitantes y una oportunidad de negocio para las empresas participantes".

Así lo han presentado este martes la instituciones participantes en el proyecto, entre las que se encuentran el Ejecutivo, la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN), el Ayuntamiento de El Astillero, la Asociación de Comerciantes de El Astillero y Guarnizo y la Cámara de Comercio de Cantabria.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que "este tipo de iniciativas tan atractivas y entretenidas para el ciudadano nos ayudan a trasladar al mismo la importancia que tiene el comercio local en la economía de nuestra comunidad autónoma y además pone de manifiesto la calidad del producto local y de proximidad".