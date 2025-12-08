Blanco (PRC) reclama al Gobierno controles poblacionales de jabalís y el PP le replica que ya se hacen

Jabalí - FRC

SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PRC y exconsejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, ha reclamado al Gobierno de Cantabria que se lleven a cabo controles poblacionales de jabalís, y el PP le ha replicado que, "como él debería saber", ya se están ejecutando de la mano de los cazadores y los agentes del medio natural.

Así ha respondido el PP a un reciente vídeo difundido por Blanco en redes sociales en el que aseguraba compartir la "preocupación" generada por la "invasión" de jabalíes en Somo y Loredo, y también en otros lugares de la comunidad autónoma, e instaba al Gobierno regional (PP) a llevar a cabo el control poblacional de esta especie y también de otras, como los tejones.

En el vídeo, Blanco opinaba que "está bien" que el Gobierno de Cantabria haya reclamado al Ministerio de Agricultura que coordine e impulse un control poblacional unificado de la fauna silvestre para evitar la propagación de enfermedades como la peste porcina o la tuberculosis, pero replicaba a la consejera del ramo, María Jesús Susinos, que "quienes, autónomamente, tenemos capacidad de hacer controles somos las comunidades autónomas" y, por ello, le reclamaba que lo hiciera "ya".

Además, considera que, salvo en las zonas llamadas "de seguridad", "quienes mejor hacen esos controles son los cazadores".

Por otra parte, el regionalista se mostraba "completamente de acuerdo" en el vídeo con la postura de Susinos (PP) de flexibilizar y permitir la caza en espacios naturales protegidos sin limitar el número de capturas y cuando sea necesario, aunque le advertía que la prohibición de la caza deportiva de esta especie, y de otras, en los parques nacionales fue recogida en una ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque su entrada en vigor se pospuso hasta diciembre de 2020. "Conviene no olvidar estas cosas y, por supuesto, no confundir a la gente", añadía el regionalista.

Ante este vídeo, la diputada del PP Belén Ceballos ha pedido a Blanco que "deje de hacer política con todas las enfermedades emergentes del mundo rural y se ponga del lado de las reivindicaciones de la consejera".

"No plagie y haga suyas las palabras de la consejera Susinos y deje de engañar a los cántabros", le ha reclamado.

Además, la parlamentaria popular ha acusado a Blanco, y en general al PRC, de estar "faltando al respeto" a los cazadores y a los agentes del medio natural de la Consejería (estos últimos realizan el control de estas poblaciones en zonas de seguridad donde no pueden actuar los primeros).

Para Ceballos, el regionalista se ha tratado de "apropiar" de las palabras de la consejera "con el fin de ganar un protagonismo que le quitaron los cántabros" y le ha indicado que lo que él pide en el vídeo ya lo solicitó, varios días antes, la propia Susinos al ministro Planas en el Consejo Consultivo de política Agraria para Asuntos Comunitarios celebrado el pasado 3 de diciembre.

Para Ceballos, "lo único" que busca el diputado regionalista es "ganar un protagonismo que le quitaron los cántabros" y le ha pedido "que se informe mejor antes de seguir metiendo el miedo en el cuerpo al mundo rural".

La diputada del PP ha insistido a Blanco que Cantabria ya está trabajando en el control poblacional de los jabalíes de la mano de los cazadores en batidas marcadas en el calendario de caza y con los agentes del Medio Natural de la propia Consejería que realizan aguardos y extracciones en zonas de seguridad (donde hay viviendas, en carreteras y autovías) de fauna silvestre, y donde están acreditados daños o pueden suponer un peligro".

A su juicio, es "lamentable" que Blanco "utilice sus redes sociales para tratar de engañar y enredar, una vez más, a los cántabros con un tema tan sensible como son las enfermedades emergentes en el mundo rural". "Lo que debería de hacer es ponerse del lado de las reivindicaciones de la consejera si es verdad que tanto le importa lo que está pasando", ha aseverado.

Así, ha pedido al regionalista "que se informe", y hable con los alcaldes del PRC, con lo que Susinos está "en permanente contacto", antes de "lanzar bulos al mundo rural". "No nos gustaría pensar que está tratando de hacer política con un tema tan sensible, con el único fin de ganar un protagonismo que ya no tiene", ha zanjado.