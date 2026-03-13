El BOE publica el nombramiento de Elena Pérez como presidenta de la Sala de lo Social del TSJC

Archivo - Comlejo judicial de Las Salesas en Santander - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes el Real Decreto por el que nombra a Elena Pérez como presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

Su nombramiento fue acordado el pasado 28 de enero por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras expirar el mandato de su antecesora, Mercedes Sancha.

La nueva presidenta de la Sala de lo Social del TSJC es desde 2008 magistrada de la misma y era la única candidata que aspiraba a presidir la misma.

Esta doctora en Derecho ingresó en la carrera judicial en el año 2001 y su primer destino fue el Juzgado único de Padrón. Cinco años después accedió a la categoría de magistrada especialista en el orden social con destino en la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, donde permaneció apenas un año. Desde entonces, ejerce en la Sala de lo Social de Cantabria.

Elena Pérez es delegada de discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria desde 2015, y en tal condición realiza funciones de coordinación, promoción e impulso de actividades no jurisdiccionales encaminadas a que las personas con discapacidad no sufran discriminación cuando se relacionan con los órganos judiciales.

En el ámbito internacional, fue miembro de la Red Judicial Europea (REJUE) desde el año 2018 hasta el 2024 y, desde entonces, es miembro de la Red Europea de Expertos en Derecho de la Unión (REDUE, división social).

Como docente, participa habitualmente en los cursos de formación centralizada y descentralizada del Consejo General del Poder Judicial, es profesora habitual en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y es miembro de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Cantabria-ICASST.