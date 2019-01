Bolado critica que una gestora "que no representa a nadie" consume la "ruptura" de Podemos

Publicado 07/01/2019 20:20:53 CET

SANTANDER, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Podemos Cantabria, Alberto Bolado, ha criticado que la gestora impuesta por la formación nacional en la comunidad autónoma y "que no representa a nadie" haya consumado hoy la "ruptura" del partido en la región.

De esta forma se ha expresado Bolado en un comunicado tras comunicar la gestora de Podemos Cantabria que ha decidido "desvincular políticamente" la formación del grupo parlamentario.

Bolado ha calificado a este "equipo técnico", como lo denominan en Madrid, que dirige en estos momentos la formación morada en Cantabria, como unos "títeres" que, "en vez de dialogar, negociar y alcanzar acuerdos", ha llegado al partido como "un elegante en una cacharrería rompiendo lo único que, pese a las diferencias, había funcionado desde el principio de Podemos Cantabria, el grupo parlamentario".

El portavoz parlamentario, que sustituyó en el cargo a Verónica Ordóñez en una reunión convocada por él mismo y con el apoyo de José Ramón Blanco, ha criticado a los miembros de la gestora, "amigos de Ordóñez", les llama, ya que le acompañaban en la lista electoral con la que se presentó a las primarias a la Secretaria General y que perdió frente a Rosana Alonso.

Bolado ha reivindicado el "buen trabajo" institucional desarrollado por el grupo parlamentario de Podemos pese a las crisis vividas en el partido en sus cuatro años de existencia y a que, desde la dimisión de Julio Revuelta como secretario general hasta la elección de Rosana Alonso como líder, "no ha contado con dirección política".

"Aun así el Grupo Parlamentario ha trabajado duro para representar a la ciudadanía y no defraudar a quienes confiaron en nosotros y nosotras, y nos dieron su voto", ha enfatizado Bolado, que ha considerado "una lástima" que la gestora haya decidido desvincularse del grupo en la Cámara regional "sin ni tan siquiera ponerse en contacto con el grupo antes de comunicar esa decisión o haber consultado a las bases en una cuestión de tal trascendencia".

Para Bolado, esta gestora "títere" está a las órdenes de "los perdedores de las primarias" encabezados por Verónica Ordóñez, de quien cree que "necesita una excusa para poder abandonar el grupo parlamentario", ha dicho tras conocer que Ordóñez va a solicitar a la gestora abandonar el grupo parlamentario porque, tras desvincularse ésta del mismo, ha dicho que "no quiero seguir siendo diputada si no represento a Podemos".

Ante ello, el portavoz del grupo parlamentario ha criticado a Ordóñez porque, una vez más, "no acepta las decisiones de la mayoría". "No aceptó que los inscritos eligiesen a Rosana Alonso como Secretaria General y no ha aceptado tampoco la voluntad de la mayoría del Grupo Parlamentario que ha decidido cesarle como portavoz", ha añadido Bolado.

Y, ante esta situación, ha denunciado que los miembros de la gestora afín a Ordóñez "necesitan dar un golpe en la mesa", como han hecho desvinculando al partido del grupo parlamentario, para tratar de "legitimar la autoridad que no tienen y, de paso, dejar el camino limpio de rivales".

"Le hacen el caldo gordo a Ordóñez, que está dispuesta a romperlo todo con tal de ser ella la candidata a las elecciones autonómicas", ha añadido Bolado, que ha hecho referencia tanto a que ya se haya revocado la suspensión de militancia de Ordóñez como a la intención de la Dirección Nacional de buscar la fórmula de confeccionar "la lista electoral sin primarias, eligiendo a los candidatos a dedo".

El portavoz parlamentario ha augurado que todo lo que está aconteciendo "va a terminar de dinamitar" el proyecto de Podemos en Cantabria ya que "todo este proceder va en contra de la esencia misma de Podemos". "Va contra de la participación política, contra la democracia interna y contra el respeto a los derechos fundamentales", ha apostillado.

Pese a ello, ha asegurado que "el grupo parlamentario seguirá trabajando para defender estos valores y sacar adelante las medidas del programa electoral".