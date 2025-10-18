Bomberos acuden a un supermercado de Reinosa para descartar gases inflamables tras un derrame de combustible

SANTANDER 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han acudido este sábado a un supermercado de Reinosa para descartar la presencia de gases inflamables tras un derrame de combustible en una nave anexa.

El Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado hasta la zona a los efectivos autonómicos por el olor existente en el interior del local.

A su llegada, han procedido a limpiar las tuberías, ventilar y revisar el interior con un explosímetro para descartar la existencia de gases, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.