Bomberos trabajan en el suceso - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un coche ha resultado herido a primeras horas de este domingo tras sufrir una salida de vía en la autovía A-67, en el punto kilométrico 194, sentido Santander, en Piélagos.

Bomberos del Ayuntamiento de Santander excarcelaron al hombre para poder sacarle del vehículo, que fue trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en una ambulancia de soporte vital avanzado.

El Centro de Atención a Emergencias del 112 recibió, pasadas las 7.00 horas, un aviso automático de un móvil y movilizó a los efectivos municipales, Guardia Civil, 061 y personal de mantenimiento de carreteras.

Los agentes han abierto las correspondientes diligencias, han informado los servicios de emergencias en 'X'.