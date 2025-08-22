Bomberos extinguen dos incendios en sendos coches en Bareyo

SANTANDER 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria han extinguido este jueves dos incendios en sendos coches que han tenido lugar en el municipio de Bareyo, uno en la localidad homónima y otro en Ajo.

Tras recibir los avisos, el Centro de Emergencias del 112 movilizó a los efectivos del Cuerpo de Bomberos autonómico para sofocar las llamas de los vehículos.

Además, en el incendio del vehículo de la localidad de Bareyo intervino también la Guardia Civil, según informa el Servicio de Emergencias 112 en su cuenta de X.