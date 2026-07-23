Bomberos del Gobierno de Cantabria sofocan el incendio de un tractor forestal en Ramales - 112 CANTABRIA

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han tenido que sofocar esta tarde el incendio de un tractor forestal en Ramales de la Victoria.

Según ha informado el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria, el tractor, de recogida y transporte de madera, estaba equipado con una pluma hidráulica.

Además, ha subrayado que los bomberos instalaron un sistema de abastecimiento de agua para apoyar a los bomberos forestales, que extinguían una zona de finca en la que el conductor había inmovilizado el vehículo tras detectar el fuego. También tuvo que movilizarse el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).