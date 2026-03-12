Los bomberos liberan un vehículo atascado en un nevero en Picos de Europa cuando se dirigían a ayudar a un senderista - 112 CANTABRIA

SANTANDER 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han liberado anoche un vehículo que estaba atascado en un nevero en Picos de Europa al que encontraron cuando iban a asistir a un senderista en la bajada de Áliva por los puertos del Parque Nacional.

Según información del Centro de Atención a Emergencias, el guarda de Cabaña Verónica se encontró ayer a un senderista desorientado, cerca del ocaso. Le ofreció pernoctar en el refugio, a lo que se negó, por lo que le dio indicaciones para llegar hasta Espinama y avisó al 112.

En el ascenso de los bomberos para localizar al senderista, los efectivos se encontraron a otra persona que estaba buscando cobertura para avisar de que, junto con otras dos personas, estaban atascados con su vehículo en un nevero.

Los bomberos liberaron el coche y continuaron el ascenso por una de las tres bifurcaciones de la zona, y pidieron a los ocupantes del mismo que les avisaran si veían al senderista, como así sucedió, dado que ya había rebasado el cruce, y le acompañan hasta la llegada de los bomberos.

Una vez con él, los efectivos del Gobierno comprobaron que no requería de asistencia sanitaria y le evacuaron hasta su vehículo.