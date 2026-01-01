Bomberos de Santander reciben el 2026 sofocando un incendio en una vivienda de Entrambasaguas

Bomberos sofocan un incendio en una vivienda de Entrambasaguas - BOMBEROS

SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Santander han despedido el 2025 y han recibido el 2026 sofocando un incendio en una vivienda de Entrambasaguas que ha afectado al tejado, concretamente a la zona de la chimenea.

Un autotanque con seis efectivos se desplazaron al lugar, en el barrio La Iglesia de la localidad, a petición del 112 Cantabria antes de la medianoche, con lo que este servicio es el último del pasado ejercicio y el primero del nuevo.

"La primera publicación, como todos los años, es celebrando la llegada del nuevo año, aunque este año no lo hayamos podido hacer toda la guardia juntos: mientras unos estaban en el parque, un autotanque estaba atendiendo un incendio de chimenea en Entrambasaguas", reza el primer mensaje que han publicado este 2026 los bomberos en su cuenta de la red social X.