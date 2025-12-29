Los bomberos del SEMCA aprueban el principio de acuerdo de convenio con un 97% de votos a favor

Archivo - Bombero sofocando un incendio - TWITTER 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) han aprobado el principio de acuerdo de nuevo convenio colectivo con el 97 por ciento de votos a favor.

En concreto, se han emitido 99 votos favorables de los 102 escrutados en una votación desarrollada online hasta las 13.30 horas tras una asamblea convocada por el comité de empresa.

La votación respalda el documento consensuado con la dirección del organismo autónomo, dependiente del Gobierno de Cantabria, y que recoge las principales reivindicaciones de los efectivos, entre ellas la unificación de las condiciones laborales de toda la plantilla como personal funcionario.

Lo ha destacado así el presidente del comité de empresa del SEMCA y delegado de UGT, Josué Castillo, delegado de UGT, que ha admitido que, "como en toda negociación, también ha habido algunas cesiones" por parte de los trabajadores para lograr un convenio colectivo que venían demandando desde hace "mucho tiempo".

El principio de acuerdo aprobado en asamblea "hace justicia laboral", como ha subrayado el sindicalista, para indicar que equipara "el mismo trabajo con las mismas condiciones laborales para todos y, no como hasta ahora, con nuevas incorporaciones a la plantilla como funcionarios y el resto no".

La aprobación del principio de acuerdo normaliza el funcionamiento del SEMCA después de que los bomberos decidieran en otra asamblea el pasado 2 de diciembre dejar de hacer horas extraordinarias, lo que agravó que parques de emergencias estuvieran "cerrados o inoperativos por la escasez de personal".