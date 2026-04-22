Boo de Guarnizo celebra sus fiestas este fin de semana

Cartel - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

Con verbenas, homenajes, actividades infantiles y cocido popular ASTILLERO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El barrio de Boo, en el pueblo astillerense de Guarnizo, inicia este fin de semana sus tradicionales fiestas con tres jornadas de actividades que combinan música, gastronomía, tradición y propuestas para todas las edades. Desde este viernes 24 al domingo 26, vecinos y visitantes podrán disfrutar de verbenas, homenajes, actividades infantiles y el tradicional cocido popular.

Las fiestas comenzarán el viernes con una salchichada popular gratuita a partir de las 21.00 horas y a las 21.30 tendrá lugar el pregón y chupinazo, que este año correrá a cargo del Club de Remo Astillero Femenino. La noche continuará con sesión de DJ desde las 22.00 horas, la actuación de Las Niñas de la Urba a las 22.50 horas y el concierto de Leticia Sabater a partir de las 23.00 horas.

El sábado 25 arrancará a las 9.00 horas con la apertura de la carpa para las cuadrillas de las ollas ferroviarias. A las 11.00 horas tendrá lugar la blancada y la apertura del bar de la comisión, acompañada de la recogida y degustación de tortillas y pinchos, así como sorteos de regalos.

Habrá hinchables gratuitos en horario de mañana y tarde y una fiesta infantil a las 19.00 horas.

La jornada concluirá con verbena a las 22.00 horas a cargo del grupo Entregatos y, a partir de las 00.00 horas, sesión de DJ.

El domingo estará centrado en los actos más tradicionales, que comenzarán a las 12.00 horas con la actuación de un grupo de piteros y tambor, seguida del nombramiento oficial del Parque del Ocre.

A las 13.00 horas se celebrará la Santa Misa en el Centro Cívico Manuel Ángel Salas. A continuación tendrá lugar el homenaje a la abuela y al abuelo mayor, en colaboración con la Asociación de Mayores.

A las 14.00 horas se celebrará el reparto del popular cocido; a las 16.30 horas, el homenaje a Samuel Moreno Echevarría por su trayectoria deportiva, y a las 16.45 horas, el tradicional bingo popular.

La concejala de Cultura y Festejos de Astillero, Ana Cañas, ha subrayado que estas fiestas "reflejan el espíritu participativo de nuestro pueblo, con un programa pensado para todas las edades en el que la tradición y la convivencia vuelven a ser protagonistas", al tiempo que ha animado a vecinos y visitantes a "acercarse a Boo y disfrutar de un fin de semana lleno de actividad y ambiente festivo".