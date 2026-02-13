La borrasca 'Oriana' mantiene este sábado en aviso a Cantabria por oleaje, nieve, viento y lluvia

Archivo - Un quitanieves en la estación de esquí y montaña de Alto Campoo.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Oriana' mantendrá este sábado, 14 de febrero, en aviso a Cantabria por oleaje, nieve, viento y lluvia, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el litoral estará en alerta naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos hasta las 15.00 horas, por viento del oeste o noroeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) arreciando ocasionalmente a 75 a 88 km/h (fuerza 9) y mar combinada del noroeste de 5 a 7 m, ocasionalmente de 7 a 8 m.

Pasada esa hora, habrá una mejoría de las condiciones de la mar y el nivel de aviso descenderá a amarillo (peligro bajo) hasta las 20.00 horas, cuando se espera viento del noroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del noroeste de 4 a 5 m.

En aviso naranja continuará hasta el mediodía Liébana por acumulaciones de nieve de 20 centímetros en 24 horas por encima de los 1.000 m, aunque se espera que la cota baje hasta los 600-700 m.

Por este fenómeno lo estarán también, pero en amarillo, la Cantabria del Ebro y el centro y valle de Villaverde por acumulaciones de 10 y 4 cm en 24 horas, respectivamente, por encima de los 900 m. En estos dos casos, la cota descenderá a 700-800 m.

Y toda la comunidad se mantendrá hasta el mediodía en alerta amarilla por viento del noroeste de hasta 90 km/h, a excepción de la Cantabria del Ebro donde se extenderá hasta las 18.00 horas.

Además, el centro y el valle de Villaverde seguirán en aviso amarillo por lluvia por una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas, más probable de alcanzar en los Valles Pasiegos, con probabilidad de chubascos en forma de nieve.