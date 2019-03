Bretones y la "mayoría" de la Junta Local del PP de Alfoz anuncian su baja del partido

Publicado 28/03/2019 16:58:44 CET

Intentará revalidar por cuarta vez su mayoría absoluta al frente de la agrupación de electores independientes 'Alfoz'

SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El todavía alcalde del PP del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones, y la "mayoría" de la Junta Local del Partido Popular en el municipio han anunciado hoy que formalizarán su baja de la formación en las "próximas horas" después de que la Dirección regional encabezada por María José Sáenz de Buruaga haya "prescindido" del regidor y su equipo.

Bretones así lo ha anunciado en un comunicado después de que el partido diese a conocer el pasado martes en una nota de prensa que su candidato a la Alcaldía será Ramón Martínez, empresario y miembro de la asociación cultural Kaopreces, y al que el todavía regidor se medirá en las elecciones del 26 de mayo ya que, también ha anunciado, tratará de revalidar por cuarta vez su mayoría absoluta al frente de la agrupación de electores independientes 'Alfoz'.

Según Bretones, a la candidatura de 'Alfoz' además se han sumado "la totalidad de los concejales y alcaldes pedáneos del PP" que, junto a él y una "amplia mayoría" de los militantes de la Junta Local Popular, han decidido "solicitar su baja en las filas del PP y concluir esta legislatura como no adscritos".

Esta decisión, ha detallado el alcalde, se ha adoptado en una asamblea de militantes y simpatizantes del PP que tuvo lugar ayer por la noche después de que la Dirección Regional del PP trasladase a Bretones "su voluntad de prescindir de él y su equipo por su asistencia al acto de presentación de la anterior candidata regional 'popular' Ruth Beitia que propuso Pablo Casado y, de otro lado, su alineación con el expresidente Ignacio Diego en el último Congreso Regional del partido".

Bretones ha asegurado que, en esa asamblea, "militantes y simpatizantes expresaron además su profundo malestar con la absoluta deslealtad y traición de la actual Ejecutiva Regional del PP que lidera María José Sáenz de Buruaga" por haber "negociado con un candidato alternativo a espaldas de la Junta Local y del equipo de gobierno". "Hay que ser elegante incluso en las purgas. Buruaga no lo ha sido no sólo en este municipio, sino en ninguno", ha añadido.

A pesar de ello, el alcalde trasladó a los militantes y simpatizantes "su deseo de no mirar más hacia atrás y concebir la salida del PP como una oportunidad para avanzar aún más en el proyecto de transformación del municipio que se inició hace tres legislaturas mediante la generación de nuevas dotaciones y servicios".

"Yo ya he pasado página y todos debéis hacerlo", les dijo Bretones y les instó a no perder "ni un minuto en centrarnos en asuntos que no sea 'Alfoz'". Y es que, a juicio del regidor, "concurrir como independientes nos libera de la hipoteca que siempre llevan aparejadas unas siglas y nos abre la puerta a negociar proyectos para el municipio con más garantía de resultados con el Gobierno regional que salga de las urnas, sea del color que sea".

Así, consideró que "alejarnos del PP nos acerca a tres proyectos que quiero ver ejecutados en 2023 y que son claves para nuestros vecinos, como lo es la playa de Luaña, el parque temático de la minería y la residencia geriátrica".

El alcalde, que agradeció "todas las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas por parte de dirigentes del PP de toda Cantabria y también por cargos a nivel nacional", avanzó en la asamblea que la agrupación de electores independientes 'Alfoz' comenzará esta misma semana a cerrar listas en todas las pedanías.

"Los vecinos ya nos conocen. Frente a las palabras vacías de los demás, de aquellos que sólo entienden el municipio como una plataforma personal, nosotros sólo tenemos una: Alfoz. Ese es nuestro cartel. Esas son nuestras siglas", enfatizó.

Finalmente, Bretones avanzó que en los próximos días se presentará el proyecto de gobierno para los cuatro próximos años, así como la imagen de la formación y la puesta en marcha de canales directos de comunicación con los vecinos para que también ellos participen del diseño de los objetivos de la Agrupación.

"Alfoz somos todos, y el objetivo es que todos participemos en el diseño de un futuro de excelencia para el municipio. Nadie mejor que los vecinos sabemos qué necesitamos y cuándo lo queremos. Miremos hacia atrás con orgullo, desde luego, pero sobre todo hacia adelante con pasión. Y pensemos sólo aquello que la experiencia nos ha demostrado en estas últimas tres legislaturas y es que Alfoz no tiene retos imposibles sino únicamente realidades por transformar", concluyó.