Bridgestone en Puente San Miguel, "referente" en seguridad en el grupo al lograr un nuevo premio

Publicado 12/02/2020 16:27:57 CET

SANTANDER, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La planta de Bridgestone en Puente San Miguel junto con el departamento corporativo de Seguridad y la fábrica polaca de Stargard han sido reconocidos con el 'oro' de los 'Bridgestone Awards' por su contribución a la campaña de concienciación en seguridad 'The Close Call', con lo que las instalaciones cántabras se convierten en "referentes" en la materia dentro del grupo.

La iniciativa, que engloba a todos los países dentro de la región EMEA (a la que pertenecen once: España, Sudáfrica, Francia, Reino Unido, Bruselas, Alemania, Italia, Polonia, Emiratos Árabes, Rusia e India) invitaba a los empleados a compartir sus experiencias a través de un portal interno sobre cómo superaron una situación de riesgo, informa la compañía en un comunicado.

Cada mes, la historia con más 'likes' se convertía en el tema protagonista de un vídeo que se destacaba en la página web. El objetivo era poner en común aprendizajes y recomendaciones que sirvan a los empleados en caso de enfrentarse a situaciones similares y, por ende, aumentar el nivel de concienciación en materia de seguridad.

Los empleados de Bridgestone en Puente San Miguel fueron los que más historias de aprendizaje subieron al portal a nivel europeo (un 25 por ciento del total), lo que les ha valido el reconocimiento del grupo.

El encargado de recoger el premio fue Álvaro Castillo, cuya historia fue una de las destacadas del mes junto con Marco Cruciani, coordinador del proyecto a nivel corporativo y Boguslaw Zienkiewicz representante de la factoría de Stargard. El acto de entrega tuvo lugar en las oficinas corporativas de Bruselas.

No obstante, se trata del segundo año consecutivo en que la planta cántabra recibe un primer premio, pues en la edición anterior lo logró con su participación en el proyecto de transformación en seguridad ("Safety Transformation Journey").

Además, las plantas de Bridgestone en Burgos y Basauri (Vizcaya) han obtenido sendos galardones. La primera de ellas por fomentar el desarrollo profesional de los estudiantes de ciclos formativos y la inclusión laboral, así como innovar en un proceso de fabricación; y la segunda por realizar un estudio sobre el impacto mediambiental de la huella de carbono.

PREMIOS

Los Bridgestone Group Awards comenzaron hace más de una década como un programa de reconocimiento anual abierto a todos los empleados y organizaciones del grupo.

Con esta iniciativa se entregan los premios de más alto nivel de la compañía para promover un mayor compromiso y participación de los empleados incorporando actividades basadas en la "Esencia Bridgestone".

Desde 2017 el programa consta de cinco categorías relacionadas con el compromiso global de RSC del Grupo "Our Way to Serve", que incluye las tres áreas prioritarias de movilidad, personas y medioambiente, una categoría de logros, que reconoce la excelencia en las actividades corporativas, y la categoría de fundamentos de gestión que incluye las áreas de fundación del Grupo para impulsar la sostenibilidad.