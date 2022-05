Buruaga achaca las críticas de Zuloaga a Feijóo a su "ignorancia y una grosera manipulación"

Censura su "osadía y tonterías" y le aconseja que "se dedique a gobernar porque le va a sobrar mucho tiempo para hacer oposición"

SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP cántabro, María José Saénz de Buruaga, ha achacado las palabras del vicepresidente del Gobierno regional, el socialista Pablo Zuloaga, sobre la postura del líder 'popular', Alberto Núñez Fejóo, en materia de financiación autonómica a la "ignorancia" del socialista y a una "grosera manipulación".

"O no sabe de lo que habla, que es lo más probable, o está acudiendo a una grosera manipulación", ha planteado la líder de la oposición al Ejecutivo PRC-PSOE este viernes, a preguntas de los periodistas sobre las críticas del secretario general del PSC, que ha acusado a Feijóo de "dar la espalda" a los cántabros al 'desdecirse' de su propuesta anterior y apostar por un modelo que prime el criterio de población frente al coste efectivo de los servicios.

Buruaga, que ha negado dicho "cambio de criterio", cree que Zuloaga es "muy osado" y se ha preguntado en este sentido cómo "se atreve ni tan siquiera a mencionar" el asunto de la financiación cuando su jefe de filas y presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, ha presentado una propuesta que "recorta" la cuantía a esta región "en casi 500 millones de euros al año y nos condena a la inviabilidad".

"El enemigo de Cantabria está en casa, en el Gobierno de la Nación y en el Gobierno de Cantabria", ha sentenciado la dirigente del PP, que ha recordado que Feijóo lideró el frente común -en la 'cumbre' y manifiesto de Santiago de Compostela- para defender el coste efectivo de los servicios y, por tanto, los intereses de esta y otras "muchas" comunidades autónomas, por lo que le genera "mucha tranquilidad" que sea él quien esté "tirando de este carro".

Frente a eso, "Zuloaga no ha movido para defender Cantabria" y "no ha hecho más que callarse, tragar y dejar hacer", ha comparado Buruaga, a quien en cualquier caso no le "quita el sueño" lo que diga el vicepresidente y portavoz del PRC-PSOE.

"Hay que tomarse las cosas en función de quién viene. Y yo creo que la credibilidad del secretario general del partido socialista en esta y en otras tantas cuestiones es cero, ninguna", ha remachado la 'popular', que también nota a Zuloaga "muy nervioso últimamente, extremadamente nervioso" incluso.

QUE SE DEDIQUE A GOBERNAR PORQUE TENDRÁ TIEMPO PARA HACER OPOSICIÓN

"No sé si su comportamiento, si esas tonterías que dice últimamente sin ton ni son obedecen a necesidad de hacer los coros a su jefe filas, Pedro Sánchez, obedecen a esa necesidad casi patológica de llamar la atención ante su irrelevancia en el Gobierno de Cantabria, o probablemente, que es lo más seguro, a las dos cosas a la vez", ha planteado Buruaga.

Y frente a eso, le "preocupa" que a Zuloaga "no le ponga nervioso" la escalada de la pobreza en Cantabria, el cierre de Sniace, la situación a la que su "incapacidad" ha abocado al Hospital de Laredo o lo que está haciendo para "liquidar" la vivienda unifamiliar en suelo rústico en la región.

"Me preocupa -ha proseguido- que sólo le ponga nervioso que el PP de Feijóo y de Burugaga, como él dice, le coloque cada día más lejos del Gobierno de Cantabria, y que al señor Zuloaga solo le preocupe el señor Zuloaga".

Por todo lo anterior, y "con todo el cariño y el respeto", Buruaga ha aconsejado al líder del PSOE que "en el poco tiempo que le queda se dedique a gobernar Cantabria porque -ha vaticinado- le va a sobrar, dentro de muy poco, mucho tiempo para hacer oposición".

"Que gobierne en lugar de hacer oposición a la oposición, que es lo que lleva sumido mucho tiempo, pero especialmente los quince o veinte últimos días", ha concluido la líder del PP.