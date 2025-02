Buruaga anuncia mejoras en las ayudas CRECE para que "ningún proyecto de inversión se quede sin financiación"

La presidenta niega que el Gobierno vaya a "construir urbanizaciones de lujo en suelo rústico", sino que impulsará la vivienda libre y VPO

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha anunciado esta tarde en el Parlamento regional cambios en la regulación de las ayudas CRECE, destinadas a impulsar el crecimiento industrial, para garantizar "que ningún proyecto de inversión se quede sin financiación".

En concreto, se creará una nueva línea, la CRECE 3, para inversiones de grandes empresas ya existentes, crecerán en intensidad en las zonas de Besaya, Campoo y los municipios en riesgo de despoblamiento, y pasarán de convocarse en concurrencia competitiva a concesión directa.

Estas mejoras, avanzadas durante la respuesta al PSOE, que ha preguntado por el "retroceso" de la producción industrial en noviembre, forman parte de los cambios que el Ejecutivo regional está realizando en las ayudas dirigidas al sector para que sean "más eficaces y ágiles", también simplificando su tramitación, y se incluyen en el "ambicioso programa de reformas estructurales" orientado a cambiar el modelo productivo cántabro y a revertir la situación de la comunidad autónoma que, según Buruaga, estaba "paralizada" al inicio de la presente legislatura.

"Ahora está en marcha y transformándose", ha comparado la también líder del PP regional, al contestar a la cuestión formulada por su homólogo del PSOE y exvicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, que ha afeado a Buruaga que "todo lo que Usted hace lo hace para que a la industria de Cantabria le vaya peor", citando entre otros ejemplos que no se destine a industria y energía "ni el 1 por ciento del presupuesto" autonómico.

Para el socialista, "el problema" de Cantabria es que tiene "un gobierno al ralentí y al trantán", que ni siquiera "hace las obras que están previstas". Por eso, ha espetado a la presidenta "menos ir a México a buscar inversores para teleféricos y haga de una vez la protonterapia en Valdecilla para salvar vidas y luchar contra el cáncer. Vergüenza le tenía que dar. Esto también lastra la economía de Cantabria", ha abundado.

PETICIÓN DE REUNIÓN CON LA MINISTRA

En su intervención en la Cámara, Buruaga ha explicado que "lo primero" que ha hecho su Ejecutivo para reactivar el sector industrial cántabro ha sido instar al Gobierno central a que convoque "de una vez por todas" la subasta de potencia para la cogeneración.

"Llevan años sin hacerlo y la consecuencia es que la cogeneración no recibe retribución regulada, no puede invertir en renovación tecnológica y ha dejado de producir", lo que supone "un problema de peso para Cantabria" donde la cogeneración instalada representa el 5,3% de la potencia total en España, "un porcentaje muy elevado en términos relativos".

Buruaga ha criticado así "la nefasta política energética" de Pedro Sánchez que mantiene a las mayores plantas de cogeneración de Cantabria "cerradas y sin producir" por falta de subastas y de retribución. "Las han abandonado a su suerte", ha lamentado, para cifrar en un 40,8% la caída del sector energético cántabro. Descenso que ha tenido impacto en el Índice de Producción Industrial, que ha retrocedido un 4,4% en lo que va de año.

Por eso, Buruaga ha solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagensen, para abordar esta situación que afecta a la economía cántabra "dado el fuerte carácter industrial de la comunidad autónoma y el elevado peso de la cogeneración".

Además, la presidenta ha aprovechado para explicar las medidas abordadas en los 18 primeros meses de su Gobierno para activar el sector cántabro, que -ha dicho- durante la pasada legislatura pasó de la quinta a la octava posición en peso industrial y de representar el 21,1% del PIB al 19,7% en 2023.

En este conjunto de medidas ha incluido la "mayor" reforma fiscal de la historia de la región, la ley de Simplificación Administrativa, que ya está en el Parlamento, "para acelerar proyectos estratégicos"; la estrategia de suelo industrial con 5 millones de metros cuadrados en tramitación; los trabajos con Red Eléctrica Española para que todos los proyectos industriales cuenten con la potencia eléctrica que necesitan, y el cumplimiento "por primera vez" de los objetivos presupuestarios de Ley de Ciencia, además de la puesta en marcha de la I Agenda Digital -"apostando como nunca por la innovación y la revolución tecnológica-, y el I Plan de Internacionalización 2025-2028 que se presentará la próxima semana, según ha avanzado.

Con todo, Buruaga ha destacado la mejora del sector industrial cántabro en los últimos meses así como el aumento de la confianza empresarial o el incremento de las exportaciones, concluyendo que "todas" las grandes firmas de la región están "mejor" que hace un año.

VIVIENDAS PSIR

En la sesión plenaria, la presidenta ha sido cuestionada por el PRC por el compromiso para edificar vivienda libre dentro de los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR) y cómo se va a garantizar que no se priorizan los intereses privados sobre la defensa del territorio y las necesidades de vivienda asequible de los jóvenes y familias con menos recursos.

"Puedo confirmar y confirmo que nuestro único compromiso es con Cantabria y con los miles de cántaros que demandan una vivienda digna a precios asequibles, que nos eligieron después de ocho años a cero de parálisis para resolver sus problemas y no para que todo siga igual, que es lo que algunos pretenden", ha respondido la 'popular', para garantizar así que su Ejecutivo no va "construir urbanizaciones de lujo en suelo rústico", sino "impulsar la construcción de vivienda libre y vivienda protegida vinculada siempre a grandes equipamientos públicos de interés regional".

"Ustedes van a regalar el suelo rústico de Cantabria para construir segunda residencia, para especular, para vivienda turística, para las casas de los madrileños, de los vascos, de los castellanos, pero no para los cántabros que van a vivir aquí. Y van a sobrecargar nuestros servicios públicos con viviendas de más de 400.000 euros", le ha recriminado el diputado regionalista Pedro Hernando, al que la presidenta ha asegurado que no se va a edificar con la figura del PSIR "ninguna" casa de "lujo ni para ricos", sino protegidas y libres a precios asequibles, por lo que ha pedido al regionalista que se deje de "falacias" y de "generar alarma".

LEY SIMPLIFICACIÓN

Finalmente, Vox ha preguntado a Buruaga por la Ley de Simplificación Administrativa, en tramitación parlamentaria en la actualidad, y más concretamente por las razones "por las que no se ha procedido a simplificar ya todo lo que depende exclusivamente del Gobierno, dilatando su efectiva implantación, a pesar de la urgencia de reducir burocracia".

Para la diputada del partido de extrema derecha Leticia Díaz la norma es "una declaración de intenciones" y no hay un plan de simplificación "efectivo", a lo que la presidenta del PP ha replicado que esta labor "no empieza ni termina" con esta ley, que "ha venido para quedarse" y con la que se pretende eliminar "trámites y trabas", pero no procedimientos.

Así, ha pedido a los grupos de la oposición que no den "la espalda" a esta norma y les ha invitado a mejorar el texto legal con alegaciones, advirtiéndoles en todo caso que no cuenten con ella para "vaciar" la ley con una de "efecto placebo que deje las cosas como están", ha concluido.