Buruaga y Arsuaga serán distinguidos por la Policía de Camargo en San Miguel

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CAMARGO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha aprobado en el Pleno de este jueves la concesión de honores y distinciones de la Policía Local que serán entregados el próximo martes, 29 de septiembre, con motivo de la celebración del Día de San Miguel, patrón del cuerpo, entre los que se encuentran la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Cantabria, José Arsuaga.

El acto, que tendrá lugar a las 10.00 horas en los Jardines del Ayuntamiento, reconocerá la labor de los agentes y de las personas e instituciones que colaboran con el cuerpo. En concreto, Buruaga será distinguida con la Medalla de la Policía Local y Arsuaga con la Cruz al Mérito Profesional.

Asimismo, recibirán la Medalla de la Policía Local el CEIP Agapito Cagigas, en el año de su centenario, y el oficial Francisco Javier Valle. Las cruces al Mérito Profesional reconocerán, entre otros, a responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional y a tres integrantes de la Policía de Camargo.

El programa incluye, además, cruces de Servicios Distinguidos, 13 placas de agradecimiento y 47 felicitaciones públicas: 35 a miembros de la Policía de Camargo, una a un agente de Santander, nueve a guardias civiles, una a un vigilante de seguridad y una a un vecino.

Durante el debate plenario, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha defendido que "nunca va a ser excesivo" reconocer la labor de la Policía Local y de quienes contribuyen a mejorar la seguridad en el Valle.

El regidor ha enmarcado la celebración de San Miguel en el reconocimiento al conjunto de los trabajadores municipales, puesto que desde su llegada a la Alcaldía en el año 2023 se ha recuperado la celebración de Santa Rita y, el pasado 27 de junio, se celebró por primera vez un acto institucional de entrega de distinciones a los bomberos de Camargo.

En este sentido, Movellán ha subrayado que los empleados municipales asumen una "creciente carga de trabajo" y ha destacado la "excelente labor" que realizan.

CEIP AGAPITO CAGIGAS

Precisamente, el colegio que será distinguido en San Miguel ha protagonizado otro de los asuntos abordados en el Pleno. A preguntas de los grupos de la oposición, Movellán ha avanzado que en las próximas semanas saldrá a licitación la renovación integral del tejado del edificio principal del CEIP Agapito Cagigas.

El alcalde ha indicado que la cubierta "no ha sido reparada ni restaurada en los cien años de historia del centro" y ha situado su renovación como la intervención inmediata para garantizar la seguridad de los escolares.

"Es cuestión de prioridades", ha sostenido el regidor, quien ha hecho hincapié en que el Ayuntamiento y la Consejería de Educación trabajan en esta actuación "desde el comienzo de la legislatura" y en contacto con la dirección del colegio y la Junta Vecinal.

CONVENIO DEL SERVICIO DE BOMBEROS

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad el convenio con el Gobierno de Cantabria que eleva a 400.000 euros anuales la financiación autonómica del Servicio de Extinción de Incendios.

La aportación contribuirá a sufragar las intervenciones que el parque de Camargo realiza en otros municipios y los costes necesarios para prestar ese servicio. Con este acuerdo, la financiación autonómica alcanzará los 1,19 millones de euros en el conjunto de la legislatura.

Movellán ha señalado que lograr una aportación "acorde" con la actividad del parque fuera de Camargo y situar su financiación "a la altura" de la de otros parques municipales ha sido un objetivo desde su llegada a la Alcaldía.

En este punto, la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, ha denunciado en nota de prensa que "Movellán vuelve a llevar a Pleno un convenio aprobado hace ocho meses --el 29 de enero de 2026-- por su falta de gestión", dado que "fue incapaz de culminar su tramitación".

No obstante, los socialistas han apoyado la suscripción de este convenio porque siempre estarán "al lado de cualquier inversión o actuación que sea positiva para Camargo", han aseverado.

Al respecto, el portavoz del equipo de gobierno de Camargo, Amancio Bárcena, ha replicado al PSOE, en una nota de prensa posterior, la "ignorancia preocupante" que, a su juicio, demuestran los socialistas al "cuestionar" la tramitación de este convenio.

Según ha explicado, el Pleno del pasado 29 de enero aprobó por unanimidad el convenio que recogía el incremento de la aportación autonómica hasta los 400.000 euros, cuando todavía estaba pendiente la aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026, de cara a "dejar constancia y reforzar" el compromiso del Gobierno autonómico. Así, una vez aprobadas las cuentas autonómicas, el documento continuó su tramitación administrativa "y ahora llega al Pleno (de Camargo) el texto que corresponde aprobar".

En otro orden de cosas, los grupos municipales han aprobado por unanimidad dos partidas en materia educativa: 30.000 euros en subvenciones directas a las AMPA de los institutos del municipio para mantener una bolsa de recursos educativos destinada a estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional de grado medio y superior durante el curso 2026-2027; y 70.000 euros en ayudas para desplazamientos a centros docentes universitarios durante ese mismo curso.