Buruaga asegura que SIEC es "el mejor testimonio de que en Cantabria se puede emprender, crecer y perdurar"

Acto conmemorativo del 50 aniversario de la empresa SIEC. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado este jueves durante la celebración del 50 aniversario de SIEC que este grupo empresarial de la región es "el mejor testimonio de que en Cantabria se puede emprender, crecer y perdurar".

Buruaga, que ha defendido que las empresas "son el gran motor que mueve la economía", ha destacado que SIEC "ha contribuido a construir la Cantabria que hoy conocemos", no sólo con obras trascendentales, entre las que ha destacado, su participación en "la tercera refundación" del Hospital Valdecilla, sino también "dejando huella en miles de familias, trabajadores, colaboradores, proveedores y clientes que han crecido al mismo tiempo que crecía la empresa".

En una nota de prensa, la presidenta ha señalado que "detrás de estos 50 años, no hay únicamente proyectos emblemáticos en carreteras, edificios o infraestructuras" sino que hay un "socio confiable" y sobre todo, una forma de entender la empresa.

"Hay visión, hay liderazgo, hay cultura del esfuerzo, hay perseverancia y hay personas", ha dicho y ha valorado, especialmente, la figura de su fundador, Juan de Miguel.

Para Buruaga, esta empresa familiar, "que ha mantenido sus raíces mientras se abría camino a sectores más exigentes y competitivos", es ejemplo del "magnífico" tejido empresarial cántabro, que "compite con éxito en una economía cada vez más abierta y global".

Además, ha aprovechado este acto para insistir en la importancia de las empresas en el progreso "porque la prosperidad no surge de la intervención constante del Estado y de incrementar el gasto y la deuda pública", ha opinado.

En este sentido, ha resaltado que "las sociedades más avanzadas son las que favorecen la iniciativa, estimulan la inversión y crean entornos que permiten crecer a quienes quieren emprender, innovar y generar riqueza".

En su criterio, "bajar impuestos, generar estabilidad institucional y reducir burocracia ayudan a eliminar obstáculos y crear oportunidades que atraen a inversiones que generan crecimiento económico, empleo y bienestar".

PROFUNDAMENTE COMPROMETIDA CON SU TIERRA

En su intervención, Buruaga ha recordado los inicios de esta empresa familiar, en 1976, y su evolución hasta ser hoy "una gran empresa audaz, innovadora, competitiva, generadora de oportunidades y profundamente comprometida con su tierra".

Una trayectoria a la que ha contribuido "la cultura empresarial" de su fundador "basada en el esfuerzo, la responsabilidad y la mejora constante" y también su familia, su equipo y sus trabajadores --350 en la actualidad-- que son "parte esencial de este éxito colectivo".

En el acto de celebración, que ha tenido lugar en el Palacio de Exposiciones, ha intervenido la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada.

Ha contado también con la presencia de una amplia representación de las instituciones cántabras, entre ellas, la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, así como del ámbito empresarial.