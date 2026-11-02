Buruaga asegura tener "la vocación de diálogo" para negociar el presupuesto y exige al PRC a que diga si lo apoyará

La presidenta en su intervención en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha afirmado que el Gobierno ha cumplido con su obligación legal de presentar un proyecto de Ley de Presupuestos "en tiempo y forma" y ha asegurado que quiere aprobarlo, por lo que tiene "la vocación de diálogo" para abrir negociaciones en el Parlamento.

Sin embargo, ha subrayado que para ello "hacen falta al menos dos partes" y ha instado al PRC a decir si va a apoyar las cuentas --como ha hecho durante la legislatura-- o por el contrario "va a frenar el avance de Cantabria por puro interés electoralista y estrategia partidista". Al respecto, ha asegurado que si no hay presupuesto "no será porque el Gobierno no haya cumplido con sus obligaciones ni se haya tomado Cantabria en serio".

Así lo ha manifestado este lunes en la sesión vespertina del Pleno del Parlamento en contestación a una pregunta del PRC, donde la jefa del Ejecutivo ha insistido en instar a los regionalistas a que desvelen si aprobarán los presupuestos, aunque "las señales que llevan emitiendo hace meses no invitan al optimismo".

"Quiero aprobar las cuentas para 2027, qué gobierno no querría hacerlo", ha enfatizado.

Por su parte, la regionalista Paula Fernández le ha afeado que el Gobierno haya presentado las cuentas "sin negociar previamente con quienes necesita para que sean aprobadas".

"Lo que no es legítimo es gobernar desde la soberbia, pidiendo adhesiones, sin capacidad de acuerdo y condenando a nuestra tierra a la incertidumbre", ha aseverado Fernández, quien ha asegurado que el PRC ha tenido durante toda la legislatura "una responsabilidad institucional intachable" y ha acusado al PP de haber tratado a la formación regionalista con "un desprecio intolerable".

En este sentido, ha añadido que los 'populares' les han llamado "sucios, con una falta de elegancia institucional increíble". "Qué poca vergüenza política recurrir a ese juego ruin de palabras", ha dicho la candidata del PRC a la Presidencia, que ha hecho referencia a la Comisión de Seguimiento y al "incumplimiento" del acuerdo presupuestario por parte del PP.

LETRERO EN LA FRENTE

A ello Buruaga ha respondido a la dirigente del PRC que "solo le falta ponerse un letrero en la frente: Por motivos electorales, Cantabria no tendrá presupuesto para 2027. Votantes socialistas, venid a mí, venid a mí... Llevan semanas sembrando dudas y buscando excusas para justificar el no", ha dicho, para aseverar que el PRC se ha instalado en el 'no' "absolutamente a todo: a la Ley de Autoridad Docente, a la Ley de Vivienda, a la proposición de ley de patrimonio, los PSIR...", ha enumerado.

"Están en una estrategia de bloqueo al Gobierno, a los presupuestos y en el 'no' a todo", ha insistido Buruaga, que ha ironizado con que la Comisión de Seguimiento ha sido "una pantomima que ya tenían preparada desde el primer día".

La ha tildado de "política de espectáculo" y ha criticado que los "supuestos expertos" que nombró el PRC "no tienen nada de independientes". "El PRC los puso a la firma de las conclusiones que ha aportado el PRC, sin contrastar en algún momento con las nuestras. Es decir, conclusiones unilaterales y con más cocina que el CIS de Tezanos", ha criticado.

Ha pedido a los regionalistas que se dejen de "malabarismos" y que digan "con absoluta claridad" si están dispuestos a acordar los presupuestos "porque ni los cántabros ni este Gobierno estamos ya para perder el tiempo".

"Vamos a dejar clara una cosa: yo no soy Sánchez. No voy a permitir chantajes ni desde luego voy a convertir Cantabria en un mercado persa. Cantabria y los cántabros no van a pagar su afán de protagonismo de cara a las elecciones municipales y autonómicas y tampoco voy a dar marcha atrás en una sola de las reformas que están permitiendo que Cantabria se transforme porque usted haya decidido ponerse la chaqueta de cantabrista (...), mientras se viste de socialista y se agarra a una pancarta en días de luto oficial", ha dicho a Fernández.

Por último, Buruaga ha señalado al PRC que si quiere hablar de sus propuestas "tendrán que venir acompañadas de rigor y de soluciones, y la voluntad de acuerdo", y si no hay presupuesto "no será porque este Gobierno no haya cumplido con sus obligaciones ni se haya tomado Cantabria en serio", ha reiterado.

"Le recomiendo (a Fernández) que no haga rehenes a los cántabros de sus ambiciones políticas y que deje de fabricar excusas, porque esta vez no va a tener usted una segunda oportunidad como con el presupuesto del 2026. Si el presupuesto no entra en vigor el 1 de enero, serán los ciudadanos quienes lo decidan en las urnas. Yo sé perfectamente cual es mi situación; lo que no tengo tan claro es que usted sepa cuál es la suya", ha concluido Buruaga.