Buruaga atribuye "el cese o dimisión" de Sánchez a los "desencuentros" en el Gobierno PRC-PSOE

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha atribuido "el cese o dimisión" de la consejera socialista de Economía, María Sánchez, a los "desencuentros" en el Gobierno PRC-PSOE, porque en su opinión "nadie se cree" que haya sido por tratar de bajar los impuestos a los cántabros.

A preguntas de la prensa sobre la dimisión de Sánchez, conocida hoy, y que el vicepresidente, Pablo Zuloaga (PSOE), ha explicado que se debe a que la consejera constató que la medida de rebaja en el mínimo del Impuesto de la Renta de las Personas Física (IRPF) que anunció el pasado miércoles pone en riesgo la financiación de Cantabria y por tanto no se debe aplicar, Buruaga ha señalado que al PP le falta "prácticamente toda la información" al respecto.

"Desconocemos cuáles son los verdaderos motivos que se ocultan, que se esconden, detrás de esta dimisión o detrás de este cese de consejera de Economía", ha dicho la líder popular, para quien "parecen más relacionados con toda esa serie de desencuentros, de enfrentamientos, ese desgobierno, ese desorden y ese caos interno que reina en el Gobierno, que con ese hecho un tanto sorprendente de que un socialista abandone el Gobierno porque pretende bajar los impuestos a los cántabros. Yo creo que eso es algo que no se lo cree absolutamente nadie", ha declarado.

Para Buruaga, ese "cese o dimisión" viene a constatar "que el principal problema que tiene en Cantabria es el Gobierno de Cantabria", con una fórmula "agotada, que no ofrece soluciones a los cántabros cuando más lo necesitan" y que "no producen general ningún tipo de resultado".

Pero lo más importante, en su opinión, es que el Gobierno "es incapaz de garantizar en este momento tan crítico la estabilidad y la gobernabilidad que todos necesitamos". "Esto es el mundo al revés: en este momento están los ciudadanos pendientes y preocupados por un Gobierno que no gobierna y que se cae en pedazos", ha dicho.

Según Buruaga, es el Partido Popular el que está proponiendo "medidas inmediatas, soluciones y respuesta" a los cántabros en el momento en que más lo necesitan.

La presidenta del PP también ha denunciado que "la gran incógnita" es "a qué está esperando el presidente Miguel Ángel Revilla para liderar esta comunidad autónoma, qué más tiene que ocurrir; a qué espera para gobernar; a que espera para poner orden en su Gobierno".

"En definitiva, a qué espera para poner el interés general de los cántabros y de esta comunidad por encima de el interés propio de la coalición y de ese pacto de Gobierno que está siendo ruinoso para Cantabria", ha señalado.

Por otra parte, para Buruaga "prácticamente no hay" bajada del IRPF en la propuesta de Sánchez, pues es "absolutamente raquítica".

"Esa medida que puede parecer razonable, que es aumentar un diez por ciento el mínimo exento, no produce efectos importantes, no tiene un impacto suficiente para contrarrestar la situación que están viviendo los ciudadanos, ni desde luego inmediato, sino que estamos difiriendo las soluciones a mediados del año que viene", ha explicado.

Al respecto ha defendido las "medidas de mucho más calado, de mucho más impacto" e "inmediatas" propuestas por el PP, que se reflejarían en las retenciones de las nóminas de los trabajadores "para que puedan tener más renta disponible, más dinero en el bolsillo para llegar a final de mes" al tiempo que se aumenta o no se menoscaba la recaudación fiscal.

"Yo creo que en el fondo hay una política económica que no sirve, que no funciona, que ha fallado en el diagnóstico, en la ejecución, en las previsiones y en los resultados, y por lo tanto no puede generar confianza y es necesario rectificar", ha defendido.

A juicio de la popular, al Gobierno le está "costando muchísimo" acabar esta legislatura, y en este sentido ha puesto a disposición su partido "por el bien de Cantabria y de todos los ciudadanos que están esperando respuestas".

En relación con las críticas de Sánchez sobre la ejecución de los fondos europeos Next Generation, para Buruaga "lo que estamos viendo es un absoluto desastre".

"No sé cuáles son las razones de la consejera, pero ha sido muy contundente a la hora de llamar incompetentes a sus propios compañeros de Gobierno y también a sus socios a la hora de llamar la atención. Y los hechos están ahí", ha señalado Buruaga, que ha recordado que "ninguno de los grandes proyectos en los que el Gobierno había depositado las esperanzas, las expectativas de recuperación de esta comunidad autónoma, van a salir adelante con la gestión de los fondos europeos".

Se trata del "gran fracaso del Gobierno, un fracaso estrepitoso más está ahí, encima de la mesa", ha concluido la líder popular a preguntas de la prensa durante la inauguración del nuevo puente de Serdio.