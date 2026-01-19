Buruaga, consternada por el accidente de tren: "Cantabria está con Andalucía para todo lo que pueda necesitar"

Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero de 2026 - PRESIDENTE DE RENFE, EN X

SANTANDER 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha mostrado su consternación por el "trágico" accidente ferroviario que se ha producido este domingo, 18 de enero, en Córdoba, que se ha cobrado al menos 39 víctimas mortales y 152 heridos, y ha brindado a Andalucía el apoyo de la comunidad.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo cántabro ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos y su reconocimiento a los servicios de emergencia.

"Cantabria está con Andalucía para todo lo que pueda necesitar", ha asegurado la presidenta.

Sobre las 7.30 horas de esta mañana, fuentes del Ministerio del Interior confirmaban a Europa Press que la cifra de fallecidos se ha elevado a 39, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19.45 horas del domingo de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Además, se han producido 152 heridos que han sido trasladados para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba Adif.