Buruaga defiende el "equilibrio" entre sostenibilidad y competitividad: "Deben ser dos caras de la misma moneda"

Inauguración del foro 'El reto de la sostenibilidad para la competitividad' - CEOE-CEPYME CANTABRIA

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha defendido que la sostenibilidad y la competitividad "pueden y deben ser" las "dos caras de una misma moneda" y cree que "el acierto está en el equilibrio", por lo que ha urgido a huir de "simplismos, extremismos y fundamentalismos".

"Los países y las regiones que sepan avanzar defendiendo ese binomio, serán las que lideren el crecimiento, el empleo y la innovación en el futuro. Y esa es la apuesta de Cantabria", ha reivindicado este lunes la presidenta durante la inauguración del foro 'El reto de la sostenibilidad para la competitividad' organizado por CEOE-CEPYME Cantabria.

Allí, Buruaga ha destacado que el Gobierno que preside apuesta, en este camino, por una "regulación sin excesos, ni complejidades estériles y una administración competente, comprometida y diligente" y que busca integrar el "factor ambiental" en todas sus políticas y está dando empujón en este ámbito con "planificación y realidades tangibles".

En este sentido, se ha referido al Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria, a la I Estrategia de Bioeconomía y Economía Circular, que movilizará 387 millones de euros hasta 2050 y generará cerca de 12.000 empleos a través de 70 actuaciones sobre el territorio, y a la Estrategia Cántabra de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, que está a punto de aprobarse y que tiene entre sus objetivos hacer frente a los riegos que afectan al litoral, los montes y los recursos hídricos.

También ha destacado la nueva Ley de Control Ambiental, que, según ha apuntado, mantiene el compromiso con la protección del medio ambiente, simplifica procedimientos, reduce cargas administrativas y aporta mayor seguridad jurídica a las empresas.

Se trata, además, de una norma que, según ha dicho, el Gobierno está abierto a seguir mejorando, como también lo está a seguir apoyando la inversión en las empresas y su capacidad para incorporar innovación y tecnología a los procesos productivos.

Durante su intervención, Buruaga ha vuelto a reclamar al Gobierno central una planificación energética "estable, previsible y coherente" y ha insistido en que, de ello, dependen proyectos estratégicos en la región, como el Campus Tecnológico Altamira.

También se precisa, a su juicio, seguridad jurídica y agilidad administrativa para el despliegue, por ejemplo, de la energía eólica y, en este sentido, ha advertido de que la paralización de proyectos como el parque de El Escudo (decretada por el Ministerio para la Transición Ecológica), en avanzado estad de ejecución, "no solo afecta a la generación de energía sino a la competitividad de nuestro tejido productivo y a la capacidad de nuestra industria".

"No podemos defender la energía limpia al mismo tiempo que ponemos palos en las ruedas de los molinos que la producen. Esto es absolutamente incompatible", ha aseverado.

También ha insistido en la importancia de contar con una política energética nacional que tenga en cuenta la realidad de regiones industriales como Cantabria, que necesita soluciones para su industria electro-intensiva, el refuerzo de la red eléctrica y la autorización administrativa para la ampliación de la Central Hidroeléctrica de Aguayo, y un desarrollo efectivo de la industria del hidrógeno.

LA SOSTENIBILIDAD, UNA "ESTRATEGIA EMPRESARIAL"

Por su parte, el presidente de CEOE-CEPYME, Enrique Conde, ha afirmado durante la inauguración del foro que "la sostenibilidad ya no puede entenderse únicamente como una cuestión ambiental" sino que es "ante todo, una estrategia empresarial que debe integrar tres dimensiones inseparables: la protección del medio ambiente, la viabilidad económica y la responsabilidad social, apoyadas en una gobernanza transparente, ética y eficaz".

Y es que, según ha remarcado, "una empresa sostenible es aquella que reduce su impacto ambiental, pero también innova, invierte, genera empleo de calidad, obtiene resultados y mantiene relaciones de confianza con sus trabajadores, clientes, proveedores y la sociedad".

También Conde ha subrayado el papel de la UE en el liderazgo hacia una economía y una actividad industrial limpia, pero ha advertido de que "no habrá transición industrial sólida sin energía competitiva, seguridad jurídica, simplificación administrativa y condiciones que permitan a las empresas invertir y competir en igualdad de oportunidades".

"Necesitamos que la transición energética impulse nuestra industria, que la economía circular genere nuevas oportunidades de negocio, que la innovación llegue también a las pequeñas y medianas empresas y que la sostenibilidad se traduzca en productividad, empleo y cohesión territorial", ha demandado el presidente de la patronal.

FORO

El foro aborda durante toda la jornada las principales tendencias y desafíos que marcarán la evolución de las empresas y del territorio en los próximos años, ofreciendo una visión práctica sobre cómo convertir estos retos en oportunidades de innovación, eficiencia y generación de valor.

La jornada reúne a expertos, representantes institucionales y empresas para analizar el nuevo escenario de competitividad y sostenibilidad, compartir experiencias y poner en valor iniciativas y buenas prácticas que ya están contribuyendo a transformar nuestro tejido empresarial.

La encargada de la conferencia inaugural ha sido la exministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Isabel García Tejerina, miembro del Consejo de Administración de Iberdrola y senior advisor de EY, que ha hablado de 'Europa ante un nuevo paradigma de competitividad y sostenibilidad. Competir en la Europa de 2030: cambio climático, economía circular y autonomía estratégica'.

García Tejerina ha afirmado que la "sostenibilidad bien entendida" constituye una "muy buena herramienta para construir valor para las empresas y para la sociedad" y debe ir "de la mano" con la competitividad.

También ha apuntado que equilibrio y coherencia deben ser "elementos esenciales" cuando se habla de sostenibilidad.

La exministra ha señalado que avanzar en los objetivos de sostenibilidad requiere normativa, pero también incentivos, financiación, escenarios "estables y previsibles" y seguridad jurídica. Además, no solo se requiere de lo público sino "también mucho de lo privado".

Además, en su intervención, ha reivindicado que es "urgente" la electrificación del sistema energético. "Conocemos la meta y el camino, lo que es tiempo es de echarse a andar con prisa y sin pausa porque se acumulan las razones", ha subrayado.

También participan en el foro el presidente de TRAGSA, Jesús Grande; el exconsejero de Medio Ambiente José Luis Gil y la responsable de Relaciones Internacionales de Ecoembes, Virginia Moreno.

Por la tarde está prevista un formato más práctico y participativo con la explicación de buenas prácticas empresariales en tema de sostenibilidad.

Intervendrán el responsable del área de Sostenibilidad de la Fundación Real Racing Club, Agustín Ibáñez; el delegado en Cantabria de SEO/BirdLife, Felipe González, y representantes de las empresas Cobasa, Nestlé y Formaspack Upcyclin Group compartirán con los asistentes su Catálogo de Buenas Prácticas en materia de sostenibilidad.

Esta jornada forma parte del plan de acciones del Foro de Desarrollo Sostenible y Energía de CEOE-CEPYME Cantabria una iniciativa que se impulsó hace algunos años desde la patronal cántabra como "un espacio para compartir conocimiento, identificar oportunidades y promover la colaboración entre empresas, instituciones y expertos.