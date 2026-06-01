Buruaga defiende la situación económica de Cantabria e insta a PSOE a explicar la del partido y Zapatero

Buruaga, en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido la situación económica de la comunidad autónoma, que "está mejor que hace tres años", cuando el PP desalojó al PRC-PSOE del Gobierno, y además se ha mostrado "optimista" de cara al futuro, al augurar que "estará bastante mejor" dentro de doce meses, coincidiendo con el fin de la presente legislatura.

La jefa del Ejecutivo 'popular' ha respondido así esta tarde en el Pleno del Parlamento a preguntas de los socialistas, a los que ha invitado a que en vez de pedir explicaciones sobre la economía de Cantabria, las den, pero "sobre la economía de Zapatero y sobre la economía del Partido Socialista", tras la investigación judicial al expresidente español y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz.

"De eso no han dicho ustedes ni una palabra, más allá de amén a todo", ha afeado Buruaga a los diputados del PSOE y a su portavoz, Mario Iglesias, encargado de formular las cuestiones en la sesión, en la que Vox se ha interesado por la sanidad y el PRC por el impacto de la tasa de residuos.

La líder regional del PP ha afirmado que al PSOE "le importa un pimiento la situación económica de Cantabria", ya que es un tema que "siempre lo utilizan para lo mismo: para tratar de salvar al señor Sánchez y confrontar con el Gobierno de Buruaga, porque ni saben hacer otra cosa ni tienen más proyecto para Cantabria".

En este punto, ha pedido a los socialistas que dejen de hacer "seguidismo a Sánchez y propaganda política de la nada" y ayuden a desbloquear actuaciones estratégicas que Cantabria tiene "en cartera y necesita" que dependen del Estado, como el proyecto Altamira, el parque eólico de El Escudo, la ampliación de la central de Aguayo o la transición energética de Solvay, entre otros. Porque "todo lo que está bloqueado lleva la marca y el sello del sanchismo".

Sobre la conyuntura económica de la región, la presidenta ha afirmado que "está hoy mucho mejor que hace tres años", cuando el PP regional recibió una situación "absolutamente lastrada", con la comunidad autónoma "en el furgón de cola del país", a la que se ha "dado la vuelta".

"Es indudable: nuestro crecimiento económico camina hacia la convergencia con la media nacional, se ha invertido la tendencia. Antes cada vez estábamos más lejos, ahora cada vez estamos más cerca", ha valorado Buruaga, para enfatizar que el PIB cántabro crece entre el 1,6% y el 2,1%, "convergiendo con la media nacional", y que la tasa de paro ha pasado de cerca del 9% en 2023 al 6,7%.

Y es que, como ha enfatizado, la región ha encadenado tres ejercicios consecutivos de descenso del desempleo, hasta tener el dato "más bajo de los últimos 18 años", mientras la afiliación a la Seguridad Social es "la más alta de nuestra historia". "Tenemos 4.469 parados menos y 10.981 afiliados más que hace tres años", ha dicho.

También ha valorado la confianza empresarial, que en esta comunidad es "superior" a la media nacional, así como proyectos e inversiones estratégicas que "llaman a la puerta del Gobierno", después -ha comparado- de no hacerlo durante los ocho años anteriores de mandato de regionalistas y socialistas.

"Hemos avanzado también en dinamismo empresarial, en producción industrial, en exportaciones, en captación de inversiones de inversión extranjera", que es "diez veces superior a la de hace un año" y el "tercer mayor incremento del país", ha añadido.

Con todo lo anterior, Buruaga ha sentenciado que su Gobierno "tiene rumbo, balance y resultados" y que "Cantabria es una economía más moderna, más diversificada, más sostenible y más resiliente, y también más solvente, con más capacidad de impulsar políticas públicas y con una posición financiera mucho más sólida en los mercados y frente a posibles crisis futuras".

"Queremos llegar más lejos y confiamos en las reformas estructurales que hemos puesto en marcha para conseguir una economía más dinámica y competitiva", ha expresado.