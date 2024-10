Buruaga dice que la estación de La Pasiega se hará "sí o sí" y que "peleará" para que el Estado participe

Cantabria insta al Gobierno de España a cumplir con sus compromisos con La Pasiega

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que la estación intermodal prevista en el polígono logístico de La Pasiega "se va a construir sí o sí" y que el Gobierno regional va a "pelear" para que el Estado cumpla el compromiso de participar en su construcción y financiación.

"Es necesario para La Pasiega, es necesario para el Puerto y es necesario para el tejido industrial y empresarial de Cantabria", ha defendido la jefa del Ejecutivo este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta de Vox sobre este proyecto que, en general, en lo que respecta al polígono, "avanza con paso firme y a buen ritmo".

Buruaga ha indicado a la portavoz del partido de extrema derecha, Leticia Díaz, que una vez están los estudios de viabilidad del Gobierno autonómico, La Pasiega no está pendiente de cuestiones "técnicas", sino de una "decisión política" de la administración central.

Y en este punto, la dirigente 'popular' ha recordado el "único compromiso" que recabó al presidente Pedro Sánchez en su reciente entrevista en La Moncloa es precisamente que se iba a implicar "personalmente" en La Pasiega y en la intermodal ante el ministro de Transportes, Pedro Sánchez.

"Esa reunión fue el día 27 de septiembre: vamos a dar un margen de tiempo prudencial para actuar" y "responder", pero "sin caer en la ingenuidad ni rebajar lo más mínimo el nivel de exigencia", ha pedido Buruaga, para avisar a Vox que el PP no va a "tirar la toalla" con este proyecto, aprobado por el anterior gobierno PRC-PSOE pero que es "de todos los cántabros".

Para ello, los 'populares', que han recabado el apoyo a su agenda reivindicativa de parte de los grupos de la oposición, de la patronal y sindicatos mayoritarios, van a intentar armar una respuesta "social, institucional y política unánime" para que el Gobierno central, Puertos del Estado y Adif se comprometan a participar en la construcción y en la financiación del proyecto.

"No hemos parado ni un minuto" y "vamos a seguir reivindicando", ha sentenciado la presidenta, convencida de que se dan "todas las posibilidades" para que Cantabria sea "una región de primera".

CANTABRIA INSTA AL ESTADO A CUMPLIR SUS COMPROMISOS CON LA PASIEGA

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley para instar al Gobierno de España a cumplir sus compromisos adquiridos con el centro logístico de La Pasiega.

La resolución de la proposición impulsada por los 'populares' hace referencia, en general, a los compromisos adquiridos por el Gobierno de España, aunque en la defensa de la misma el diputado del PP Iñigo Fernández ha apuntado concretamente a la construcción de la estación intermodal y, precisamente, el debate se ha centrado en la dotación de esta infraestructura.

Fernández ha señalado que esta iniciativa busca "respaldar" la petición realizada por la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien se espera que "no se desentienda de sus compromisos" y "se tome interés personal en desbloquear" el proyecto de la intermodal.

Ha lamentado que haya que traer "una vez más" el asunto de La Pasiega al Parlamento para "defender a Cantabria ante los incumplimientos del Gobierno de Sánchez" y, por consiguiente, "descartar la propuesta envenenada del PSOE cántabro para que el Gobierno de Cantabria ejecute por sí mismo" la intermodal cuando "le corresponde al Gobierno de España", en concreto a Adif.

Fernández ha señalado que el Gobierno de Buruaga decidió "mantener y apostar por este proyecto impulsado por el Gobierno anterior" porque había un "compromiso firme" del Gobierno nacional y ha recordado que está materializado en un convenio firmado el 16 de noviembre de 2022. "Es esencial ese compromiso y no se puede desentender ni Sánchez ni nadie de algo tan esencial que ha llevado a Cantabria a apostar por este proyecto", ha apostillado.

En este sentido, el diputado del PP ha descartado que el Gobierno de Cantabria ejecute por sí mismo lo que tiene que hacer Adif porque "a quien le corresponde cumplir sus compromisos es al Gobierno de España" y, de no hacerlo, "significaría una canallada más por parte del PSOE a esta tierra".

Frente a las palabras del 'popular', el diputado socialista Jorge Gutiérrez ha reclamado al Gobierno que "dedique sus esfuerzos en contratos, licitaciones y adjudicaciones" porque, a su juicio, esta PNL evidencia que "el consejero Arasti no está haciendo nada

"La pataleta y el grito al Gobierno de España es lo único que saben hacer", ha espetado el parlamentario del PSOE a los 'populares', a los que ha instado a "apartarse" si "no saben poner en marcha un centro logístico como La Pasiega".

Y ha enfatizado que "el Gobierno de España está comprometido: La Pasiega sí y la intermodal también", pese a que desde el PP sigan "mareando la perdiz".

Por su parte, el diputado del PRC Javier López Marcano ha reiterado el carácter "reivindicativo" con este proyecto de la intermodal ferroviaria y ha señalado que a los regionalistas les "da lo mismo" que se financie con ayuda del Gobierno de España, del Ministerio de Transportes, de Adif o de Puertos del Estado porque "lo fundamental" es que se haga.

Mientras que la portavoz de Vox, Leticia Díaz, pese al voto a favor de su grupo, ha reiterado que "llevamos esta legislatura diciéndoles que se asegurarán que no les habían engañado y se lanzaron a la herencia recibida", continuando adelante con este proyecto de La Pasiega que "esta rodeado de incertidumbres" y que ha insistido en que "se debería reconsiderar".

De hecho, en la sesión vespertina del pleno, Vox interpelará al consejero de Industria, Eduardo Arasti, sobre los "términos en los que se va a modificar el proyecto de la estación intermodal de La Pasiega, su fases, fechas y asunción de costes".

VIABILIDAD, RENTABILIDAD Y DEMANDA

La Pasiega también ha centrado parte de la sesión vespertina del Pleno, con una interpelación de Vox al consejero de Industria, Eduardo Arasti, sobre la modificación del proyecto de la estación intermodal, fases, fechas y asunción de costes, a lo que el también responsable de Empleo, Innovación y Comercio del PP ha respondido que "no hay proyecto" porque Adif "no lo ha hecho".

No obstante, ha valorado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias sí ha "dado por buenos todos y cada uno de los datos" en torno a la viabilidad, demanda y rentabilidad de esta actuación facilitados por expertos "de primer nivel" al Gobierno de Cantabria, que así "ha despejado cualquier atisbo de duda".

Arasti ha señalado que "el máximo beneficiario" de la intermodal será Puertos del Estado. "No creo que sea tan estúpido como para darse un tiro en el pie", ha expresado, para reclamar al Ejecutivo central y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que cumplan sus compromisos y palabras respecto a este proyecto, y más cuando Cantabria es "un sandwich" entre dos inversiones "mil millonarias" -la variante de Pajares en Asturias y la 'Y vasca' en Euskadi- por lo que no debería pagar los 35 millones de euros que costaría la estación de La Pasiega.

POLÍGONO VALLEGÓN

Vox también ha interpelado al consejero por los planes y gestiones previstas en torno al polígono industrial Vallegón II una vez que la sociedad pública SICAN conserva la propiedad del mismo, tras "14 meses de bloqueo" por la empresa con opción de compra que no ejerció tal derecho y a la que "nunca" debió otorgársele por "carecer de solvencia".

Arasti ha indicado que desde septiembre tres empresas de distintos sectores han contactado con SICAN, pero "no cumplen los requisitos" establecidos y, por tanto, "no encajan" y "no caben en el polígono".