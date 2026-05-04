Buruaga dice al PSOE que "Cantabria no está en las prioridades de Sánchez": "La verdad no se puede borrar con Photoshop"

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en el Parlamento - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha reprochado al PSOE que "ningún gobierno ha hecho menos por Cantabria que el suyo, por mucho que intenten defender lo indefendible" y "traten de engañar a todos los cántabros como si fuéramos tontos".

En su intervención en el Pleno del Parlamento como cada primer lunes de mes, Buruaga ha respondido a una pregunta de los socialistas enumerando proyectos del Ejecutivo central comprometidos con la comunidad que están "en el cajón" para sentenciar que "la verdad es que Cantabria no está entre las prioridades de Pedro Sánchez sencillamente porque no necesita nuestros votos para mantenerse en el poder".

Y "la verdad no se puede borrar con Photoshop", ha ironizado tras la polémica surgida el mes pasado con una fotografía publicada por el delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE, Pedro Casares, en la que se había eliminado a la presidenta.

En concreto, Buruaga ha respondido así a una pregunta que le ha formulado el portavoz parlamentario socialista, Mario Iglesias, a raíz de unas declaraciones que la presidenta hizo en el encuentro del PP Astur-Cántabro celebrado en Panes, donde lamentó que el Gobierno regional de los 'populares' está "más solo que la una y circulando con un sólo motor por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez".

El socialista le ha cuestionado cómo puede decir eso cuando el Gobierno de España "está empujando los principales proyectos que se están realizando en este momento". "Cuando Iñigo de la Serna estaba en el Consejo de Ministros no recuerdo una inversión ni siquiera parecida", ha dicho, añadiendo que en la actualidad hay "cientos de millones de euros que se reparten a lo largo y ancho de toda Cantabria".

Buruaga ha contestado a Iglesias que tiene "el triste papel de ser la marioneta del delegado, que anda corriendo como pollo sin cabeza por ahí en su campaña a favor de Pedro Sánchez". Mientras, ha lamentado que "seguimos plantados" con los trenes de Cercanías comprometidos o que "no tenemos ni fecha orientativa" para la llegada de la alta velocidad, además de que la autovía Aguilar-Burgos a medio acero y sin calendario de obras.

Por su parte, el PRC ha centrado su pregunta a la presidenta en el Pleno en el ámbito turístico, ya que, como ha advertido la diputada Paula Fernández, "no comparten su idea de turismo de futuro" y ven "falta de rumbo".

En este sentido, la regionalista ha lamentado que en esta legislatura "ya han cesado a 16 altos cargos" en este área, en la que ha habido además tres cambios de director general --el último hace tan solo dos semanas, cuando se nombró al exalcalde de Reinosa José Luis López Vielba--.

"Lo que ustedes consideran crisis, para nosotros son siempre oportunidades de mejora", ha señalado al respecto Buruaga, para quien las crisis llegan "cuando los políticos no tomamos las decisiones oportunas por falta de valentía o por temor al desgaste. Y ese nunca ha sido y nunca va a ser mi caso".

También ha acusado al PRC de asumir "el relato de la turistificación de la izquierda mas radical", y le ha pedido "que se aclare, porque parece una veleta". En paralelo, ha defendido que Cantabria bate récords en visitantes, en pernoctaciones y en gasto por turista y en inversiones, con datos que nunca había tenido y "por algo será".

Finalmente, Vox ha preguntado a Buruaga si cree que ha cumplido con "el cambio real que prometió" a los cántabros, ya que considera que desde su equipo se han "limitado a ser los gestores de la herencia" del anterior presidente, Miguel Ángel Revilla.

"Lo que iba a ser un cambio, ahora mismo es una larga espera. Seguimos en la casilla de salida. Cada año usted repite los mismos discursos, los mismos anuncios" y "ha mantenido las líneas ideológicas", ha denunciado la portavoz, Leticia Díaz.

Unas críticas que la presidenta ha achacado a que Vox quería "justificar" que ha votado en contra del Presupuesto de Cantabria de 2026 recientemente aprobado, el instrumento que "precisamente nos va a permitir seguir impulsando ese proyecto de transformación y de cambio".

"Su única aspiración con esta pregunta es justificar su voto con el sanchismo", ha sentenciado Buruaga, que ha cuestionado que la formación diga que este Gobierno es "un calco del anterior (PRC-PSOE) cuando en realidad se parece como un huevo a una castaña". "Heredamos una región atrapada en las peores inercias, sin rumbo y casi sin esperanza, y hoy tenemos una región mucho más atractiva a la inversión y al talento", ha destacado.

Además, ha acusado a Vox de comportarse "de la misma manera" que el PSOE --"hacen lo mismo" y "votan lo mismo últimamente"--. Y ha señalado que le da "una tranquilidad enorme" que ambos grupos acusen al Ejecutivo del PP "sistemáticamente de una cosa y de la contraria", porque "significa que vamos por el camino correcto. Por el camino de la centralidad". "Por el cambio tranquilo que nos señalaron los cántabros, sin sobresaltos y sin extremismos